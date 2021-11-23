北北基大雨特報！最低溫12.3度　下波冷空氣報到時機曝光

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吳德榮說，4：20真實色雲圖顯示，東海已有冷空氣經暖洋面產生的「雲街」，台灣北部、東半部低層雲籠；4：30雷達回波合成圖顯示，低層雲內水滴少，北台及中部山區有弱回波，東部海面的回波則可見「雲街」結構。
吳德榮表示，最新(22日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明（23、24日）兩天冷空氣影響，北台偏冷，中南部氣溫略降，白天舒適早晚冷。今日北、東有局部短暫雨，苗栗以南晴時多雲；今晚起北台轉乾，今日各地區氣溫落在，北部13至17度，中部14至24度，南部15至27度，14至24度。
吳德榮表示，明(24)日西半部晴朗穩定，東半部仍有零星降雨的機率，明晨因另有強「輻射冷卻」加成，竹、苗平地最低氣溫有機率降至11、12度，其他北部地區大多微升、中南部則微降。
吳德榮表示，週四開始冷空氣減弱，氣溫回升，西晴東偶雨，南方有水氣接近，屏東亦有局部短暫雨的機率。週五、六（26、27日）另一股東北季風南下，冷空氣很弱，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨，高溫略降；西半部晴時多雲，白天舒適微熱早晚涼。
下週日，一（28、29日）東北季風減弱，水氣仍多；氣溫逐日回升，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨，西半部晴時多雲。下週二(30日)另一波冷空氣開始南下，強度需再觀察。（編輯：孫唯容）