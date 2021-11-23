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北北基大雨特報！最低溫12.3度　下波冷空氣報到時機曝光

▲中央氣象局指出，今（23）日清晨是這波冷空氣最強的時候，白天在冷空氣影響下，北部、東北部及東部仍偏冷，目前針對北北基發布大雨特報。（示意圖／NOWnews資料照）
▲中央氣象局指出，今（23）日清晨是這波冷空氣最強的時候，白天在冷空氣影響下，北部、東北部及東部仍偏冷，目前針對北北基發布大雨特報。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-11-23 06:25:50

中央氣象局指出，今（23）日清晨是這波冷空氣最強的時候，白天在冷空氣影響下，北部、東北部及東部仍偏冷，高溫17到19度，其他地方高溫約21至26度；受到東北風影響，氣象局針對基隆、新北、台北市發布大雨特報，基隆北海岸及臺北市山區有局部大雨發生的機率，民眾需注意。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，截至今晨4：53，這波冷空氣為本島帶來的平地最低溫依序為：為新北(石門區)12.3度，桃園(楊梅區)12.3度，新竹(湖口鄉)12.9度。台北市平地最低溫(南港區)亦降至13.3度，但氣象局公園路的觀測僅降至14.8度，還未達「大陸冷氣團」的標準。

吳德榮說，4：20真實色雲圖顯示，東海已有冷空氣經暖洋面產生的「雲街」，台灣北部、東半部低層雲籠；4：30雷達回波合成圖顯示，低層雲內水滴少，北台及中部山區有弱回波，東部海面的回波則可見「雲街」結構。

吳德榮表示，最新(22日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明（23、24日）兩天冷空氣影響，北台偏冷，中南部氣溫略降，白天舒適早晚冷。今日北、東有局部短暫雨，苗栗以南晴時多雲；今晚起北台轉乾，今日各地區氣溫落在，北部13至17度，中部14至24度，南部15至27度，14至24度。

吳德榮表示，明(24)日西半部晴朗穩定，東半部仍有零星降雨的機率，明晨因另有強「輻射冷卻」加成，竹、苗平地最低氣溫有機率降至11、12度，其他北部地區大多微升、中南部則微降。

吳德榮表示，週四開始冷空氣減弱，氣溫回升，西晴東偶雨，南方有水氣接近，屏東亦有局部短暫雨的機率。週五、六（26、27日）另一股東北季風南下，冷空氣很弱，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨，高溫略降；西半部晴時多雲，白天舒適微熱早晚涼。

下週日，一（28、29日）東北季風減弱，水氣仍多；氣溫逐日回升，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨，西半部晴時多雲。下週二(30日)另一波冷空氣開始南下，強度需再觀察。（編輯：孫唯容）

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