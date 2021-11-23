全聯到底怎成功？「致勝關鍵」曝光 婆媽點頭：秒贏一半
全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地，加上前陣子宣布併購大潤發，也引起各界高度關注；對此，就有網友好奇「全聯到底是怎麼成功的」，貼文一出，也有不少內行人透露全聯的致勝關鍵。
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 07:49:14
該名網友在PTT以「全聯是怎麼成功的？」為題發文，表示全聯相比其他超市，像是頂好、主婦生鮮等同類型的店，擴展的速度非常快，一個鄉鎮市至少都有個1到2間。原PO接著說，全聯甚至還有本錢開大型旗艦店，近幾個月還能併購大潤發，讓他相當好奇「全聯到底怎麼成功的？我只知道全聯會進口一些國外食品，還蠻新鮮的」。
貼文一出，掀起熱議，「品管吧，每一家都不會差太多」、「就價格介於量販和超商，生鮮產品多於超商，位置算好接近」、「福利熊熊福利～」、「便宜、方便」、「廣告行銷，還有店面換新，以前是破舊的感覺」、「 方便阿，逛大賣場太浪費時間」。
其中，也有內行網友透露關鍵，分別是「大量開店、擴點」和「廣告印象深植人心」，「從地下室發跡，全開在地下室，店租省下來，通路打開後談量販價便利商店型態，再配上狂下廣告，漸漸成功啦」、「超厲害的企業，有第一桶金之後，抓到對手很弱的中型賣場市場，用資本建立競爭者的模仿障礙，大量擴點，在方便性跟價錢之中找到平衡點，把大賣場打趴」、「支援收銀和福利熊全聯先生」、「店面多，把量販店殺歪」、「全聯先生贏一半」。
不過，也有網友認為，「生鮮超貴的，現在已經快沒有價格優勢了，就是方便離家近而已」、「先壟斷市場再漲價，消費者沒得選擇了」、「最早也是用低價攻勢，慢慢展店」、「早年福利社時代留了個便宜的名聲呀」、「沒覺得全聯有特別好，是對手太弱」。（編輯：郭佩蓉）