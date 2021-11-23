外國人不敢逛全聯！「真實理由」曝 員工秒懂：差點離職
全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地，由於非常便利的緣故，即便是從國外來台旅居的外國人，也會到此購買生活用品等等。而就有一位外國人到台灣來之後，分享自己每次只要去全聯買東西就讓她感到害怕，其原因引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 10:44:16
一名印尼定居台灣的女網友在抖音（Tik Tok）貼文指出「我真的很害怕去全聯」只見影片中，她正在全聯超市購物，結果下秒全聯開始播放廣告名曲「one two 福利～one two福利～one two福利 EveryDay」，讓該名外國女網友回到家後，旋律揮之不去，滿腦子都是這經典配樂。
貼文一出，網友紛紛回應「拍謝，我都直接在店裡開唱的」、「聽到都會唱了，其實蠻好聽的」、「沒想到外國人會怕這個XD」、「我去全聯都直接跟著唱，心情很愉悅」、「超好笑，我是都內心激動跟著唱，但外在保持冷靜」、「我也是，真的害怕那旋律，太洗腦」；而也有全聯員工表示「第一天去上班差點離職，聽了8小時....」、「我之前在全聯上班每天聽滿8小時....」。
事實上，《NOWnews》先前也曾報導過「外國人逛全聯嗨爆『怎有這個』！店員一看尷尬：我回不去」，就有外國人大讚全聯的歌曲非常洗腦，不過卻把歌詞的one two 福利錯聽成「Wipe your booty（擦你的屁股）」，在當時引發一波議論，只能說，全聯的行銷歌曲意外深植民眾的心中，洗腦旋律連外國人都相當有感，掀起話題。（編輯：張嘉哲）