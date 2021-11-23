COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

果茶類手搖飲霸主是誰？內行激推「這2款」：完全不會膩

▲一名網友因為喜歡喝果茶類飲料，因此上網詢問這類手搖飲推薦，立刻引起熱議。（圖／翻攝自pixabay）
▲一名網友因為喜歡喝果茶類飲料，因此上網詢問這類手搖飲推薦，立刻引起熱議。（圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-23 11:45:53｜2021-11-23 11:47:02

台灣手搖杯品項多元又極具便利性，還能依照個人喜好客製化，因此飲料店林立，尤其每到季節變換時，飲料店總是能推陳出新，往往都能吸引不少民眾消費。日前一名網友表示很喜歡手搖店推出的果茶類飲料，最偏好酸甜酸甜的口味，貼文一出果然引起網友熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在《Dcard》表示，前陣子自己很愛喝葡萄柚系列的手搖飲，有出這類飲料的店家幾乎都光顧過了，「個人最常買的就麻古（葡萄柚果粒茶）跟龜記（紅柚翡翠），但最近葡萄柚有點喝膩了，想換換口味，問看看各位還有沒有推薦其他好喝的果茶類手搖飲料？」。

▲原PO喜歡喝手搖飲店的果茶類，上網詢問網友有何推薦？（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO喜歡喝手搖飲店的果茶類，上網詢問網友有何推薦？（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出果然吸引取多手搖杯愛好者推薦：「大推coco橘果茶！最近的心頭好，喝起來很清爽，常常買來喝」、「橘果茶好喝+1，在我心中已經擠下蜜香凍綠茶，榮登他們家第一名好喝的飲料」、「大苑子有橘子紅茶」、「我覺得大苑子的柳丁綠茶很好喝～我爸爸很喜歡麻古茶坊的柳橙果粒茶」、「大苑子的橘子紅茶很好喝，我爸爸很喜歡麻古茶坊的柳橙果粒茶」。

另外也有人推薦「超愛麻古柳橙果粒茶」、「Coco百香雙響炮」、「白巷子的滿杯橙子，瘋狂回購」、「mr.wish 水蜜桃果粒茶」、「雖然原po不想喝了，但葡萄柚唯一推薦嘉義的御香屋，超好喝」、「我很喜歡喝迷客夏的柳橙綠」、「超愛麻古柳橙果粒茶」、「（coco）新出的蜜柚微醺也很推～不過是限定門市才有就是了」、「龜記的蘋果紅萱我覺得好喝」。（編輯：陳珮瑜）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀