果茶類手搖飲霸主是誰？內行激推「這2款」：完全不會膩
台灣手搖杯品項多元又極具便利性，還能依照個人喜好客製化，因此飲料店林立，尤其每到季節變換時，飲料店總是能推陳出新，往往都能吸引不少民眾消費。日前一名網友表示很喜歡手搖店推出的果茶類飲料，最偏好酸甜酸甜的口味，貼文一出果然引起網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 11:45:53｜2021-11-23 11:47:02
該名網友在《Dcard》表示，前陣子自己很愛喝葡萄柚系列的手搖飲，有出這類飲料的店家幾乎都光顧過了，「個人最常買的就麻古（葡萄柚果粒茶）跟龜記（紅柚翡翠），但最近葡萄柚有點喝膩了，想換換口味，問看看各位還有沒有推薦其他好喝的果茶類手搖飲料？」。
貼文一出果然吸引取多手搖杯愛好者推薦：「大推coco橘果茶！最近的心頭好，喝起來很清爽，常常買來喝」、「橘果茶好喝+1，在我心中已經擠下蜜香凍綠茶，榮登他們家第一名好喝的飲料」、「大苑子有橘子紅茶」、「我覺得大苑子的柳丁綠茶很好喝～我爸爸很喜歡麻古茶坊的柳橙果粒茶」、「大苑子的橘子紅茶很好喝，我爸爸很喜歡麻古茶坊的柳橙果粒茶」。
另外也有人推薦「超愛麻古柳橙果粒茶」、「Coco百香雙響炮」、「白巷子的滿杯橙子，瘋狂回購」、「mr.wish 水蜜桃果粒茶」、「雖然原po不想喝了，但葡萄柚唯一推薦嘉義的御香屋，超好喝」、「我很喜歡喝迷客夏的柳橙綠」、「超愛麻古柳橙果粒茶」、「（coco）新出的蜜柚微醺也很推～不過是限定門市才有就是了」、「龜記的蘋果紅萱我覺得好喝」。（編輯：陳珮瑜）