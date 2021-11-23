數學課驚見長髮正妹！擦黑板好身材藏不住 網揪本尊暴動
台灣知名數學補教名師張旭，憑藉一頭腦的知識，甚至曾將影片上傳至成人網站Pornhub，引發國內外網友注意。然而，近日就有網友眼尖注意到，張旭於昨（22）日發布的微積分課程中，一名穿著火辣的長髮妹出現幫忙擦黑板，傲人的身材瞬間引發大批網友熱議，甚至還有神人火速找到本尊！
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 14:14:35｜2021-11-23 14:42:00
張旭22日於YouTueb頻道「數學老師張旭」上傳一部以《這題你複習了幾次｜台大 108 轉學考微積分 B 卷 #1｜》為題的教學影片，影片中張旭賣力且專業地講解微積分題型，但影片從4:08開始，突然有一名長髮正妹探出頭來，緊接著往前走至黑板附近拿起板擦，幫忙將左側的黑板擦拭乾淨。
怎料，當長髮正妹一轉身後，傲人火辣的好身材完全藏不住，讓人看得臉紅心跳，而她的臉蛋五官相當精緻迷人，雖然才出場短短不到1分鐘的時間，就瞬間吸引所有人的注意。
影片曝光後，底下網友也紛紛暴動直呼，「這一段好難，一直重覆看」、「這道題目好大！我要認真學習！」、「板妹才是重點」、「老師教得真好，大部分都聽懂，所以快轉就行，只是4:53這段重點要多複習幾遍。」、「拜託給我ig，我會努力複習的」、「這題好難喔！唯有多刷幾次看仔細了」。
而這名正妹的身分就是網紅「芸寶」，其IG擁有超過2.6萬人追蹤，平時除了從事直播外，在攝影外拍、主持、表演方面皆有涉略，而她也常在IG上分享一些火辣美照，吸引不少粉絲眼球。（編輯：陳雅雲）