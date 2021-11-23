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誰是台灣壽喜燒幫主？內行挖出「3間」沒輸過：CP值爆高

▲壽喜燒吃到飽火鍋深受不少國人喜愛，就有網友好奇在台灣該去哪裡吃壽喜燒，而引起老饕討論。（示意圖／翻攝photoAC）
▲壽喜燒吃到飽火鍋深受不少國人喜愛，就有網友好奇在台灣該去哪裡吃壽喜燒，而引起老饕討論。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-11-23 16:07:12

台灣人相當喜愛吃火鍋，近年來日式壽喜燒火鍋深受不少國人喜愛，成為親朋好友聚餐時的選擇之一。不過，就有網友好奇詢問「一番地、momo、一丁」這3間平價吃到飽火鍋店該如何選擇？而引來眾人分享心中的第一名。

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一名網友於PTT上發文，表示「一番地、momo、一丁」這3間在疫情爆發前享用，但他坦言近日發現有漲價的趨勢，讓他好奇詢問若想吃壽喜燒，這3間該怎麼選擇。

▲壽喜燒（示意圖／翻攝photoAC）
▲網友好奇吃壽喜燒該去哪間？（示意圖／翻攝photoAC）
貼文一出，其中不少人狂推「壽喜燒一丁」，直言「一丁啊！屌打其他兩間」、「一丁的甜點也很不錯，我還是選一丁」、「我只吃一丁跟mono」、「我想不到一丁怎麼輸」。

而留言中「Mo-Mo-Paradise」也被老饕們提及，「我只喜歡momo，一番偶爾換口味才吃」、「平日是momo=>一丁，假日反過來，Momo的糙米飯跟烏龍麵很好吃」、「momo和牛超好吃」、「CP值超高」。

另外「一番地壽喜燒」的支持者則表示，「一番地肉菜上的都快，又好吃」、「一番地+1，大直停車太方便」、「一番地，不喜歡MOMO超死鹹= =」、「一番地+1」。（編輯：陳雅雲）

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