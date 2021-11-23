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為何路上藥局越開越多？行家抖出「獲利真相」：穩賺不賠

▲有網友表示「藥局是不是越開越多間？」而引來內行人揭開獲利真相。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲有網友表示「藥局是不是越開越多間？」而引來內行人揭開獲利真相。（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-11-23 17:45:02｜2021-11-23 17:54:18

近年來連鎖藥局越來越多，其不僅提供多樣化的商品，店內明亮乾淨的外觀設計，讓客人能有更好的消費體驗。不過，就有網友好奇詢問「藥局是不是越開越多間？」而引起行家點出獲利關鍵。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示公司附近的理髮店和住家周遭的洗衣店最近都消失了，取代而之的是一間間藥局，「剛經過捷運站附近，發現本來的餐廳倒了正在改裝要開藥局。而且新開的都是那種乾淨明亮，很漂亮的那種形式」，讓他好奇詢問「有沒有藥局越開越多間的八卦」。

▲網友好奇詢問「藥局是不是越開越多間？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「藥局是不是越開越多間？」（圖／翻攝PTT）
貼文一出，就引來不少鄉民討論，「真的耶！昨天也發現有麵店關掉變藥局」、「穩賺不賠啊！而且能賺一輩子」、「對啊！家裡附近的店倒了都變成藥局，看來這2年真的很賺」、「賺啊！現在還切入輔具市場」、「藥局裡賣的有些藥品，比藥妝店便宜」。

其中還有行家點出獲利關鍵，指出藥局現今大多會與診所合作，還會藉由增多店面數吸引客人，「原本幾個以前都自己包藥的全部交給藥局了」、「診所現在都把開藥交給藥局了，需求變多了吧」、「大部分都是全國連鎖大型的在開，類似星巴克效應，小間的不知倒了多少沒人會去在意」。（編輯：陳雅雲）

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