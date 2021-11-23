樂多多集團跨足鐵板燒　新品牌進駐信義搶中價位客層

在疫情趨緩後的下半年度，餐飲業者除了拚業績，也加緊腳步開幕新品牌。本土知名連鎖火鍋業者跨足無菜單鐵板燒料理，今（23）日於信義區開幕，主打中價位客層，讓消費者一次吃到生猛龍蝦、A5和牛等高檔食材，且預計在明（2022）年展店至10間。
記者黃仁杰／台北報導
2021-11-23 17:53:40
樂多多集團推出無菜單鐵板燒新品牌「明水然•樂」，同期下各個品牌主打肉品、海鮮的本質，搭配日本進口食器與和風擺盤，以單人1600元的價格進駐信義區，相比高單價與低價位鐵板燒性價比更高，期待能搶進鐵板燒市場，在明年展店至10間。
樂多多集團品牌行銷經理徐家瑜表示，除了主要食材A5和牛與生猛龍蝦，所有菜色均交由鐵板師傅調理與安排，挑戰開發鐵板料理的更多可能，與同類型鐵板燒最大的不同就是選用新鮮生猛、肉質更為鮮彈緊實的青龍或同等級龍蝦，來取代業界常用的波士頓龍蝦，同時研發出「生猛龍蝦三味」，從龍蝦肉佐鮮蔬、龍蝦膏蒸蛋到龍蝦頭味噌湯，將一整隻龍蝦從頭到尾徹底利用。
另外除了不吃牛肉的客人可以改為提供桂丁雞之外，從前菜到甜點的套餐料理，按食材的特色與季節性，透過師傅透過鐵板前的手藝搭配，讓客人入口的每一道都充滿驚喜。
套餐內含季節現流鮮魚、野生活龍蝦、日本A5和牛，其他食材會依照當天的漁獲及海鮮搭配，即日起至12月15日開幕慶期，加贈日式波菜捲一份。