老公「狂偷跑到娘家」！內情曝光 人妻傻掉：果然做壞事
夫妻婚後免不了因為各種問題產生爭執，而家中長輩有時也會成為協調者。日前就有位人妻發現，老公常常偷偷1個人往她娘家跑，內情曝光後，卻意外掀起網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 19:29:57｜2021-11-23 19:41:10
原PO在臉書《匿名公社》上發文提到「結婚5年了，以前老公很少自己主動要回我娘家，都要我拜託他才跟。但最近一個月他常常一格人開車到我娘家」。老公反差極大的行徑，讓原PO不禁疑惑「為什麼不帶我一起」，轉而打電話詢問父母，兩老也說沒特別的事「女婿就來看看我們」。
沒想到過一陣子，原PO親自返回娘家後，才發現以前的房間竟堆滿老公買的玩具、遊戲片，「居然把我的房間當倉庫，還聯合我爸媽隱瞞我」，原本以為老公很久沒買遊戲，卻沒想到竟然是暗渡陳倉到娘家。
岳父母幫忙女婿藏遊戲片的經歷發生在自己身上，也讓原PO好氣又好笑的說「是不是要把這些偷渡的玩具、遊戲片丟掉？」貼文曝光後也立刻有不少網友安慰「有自己的興趣不會外遇，東西不是藏婆家是藏娘家很棒啊」、「妳爸媽跟妳老公感情很好，一家融洽很讚耶」、「可以聯合妳的爸媽一起藏，也太可愛了」、「可以跟老公約定一個金額，他也不會躲躲藏藏的了」。（編輯：潘毅）