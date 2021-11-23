黑色星期五來了！4星座財運開始上升　這一位注意別亂買

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摩羯座黑色星期周五後財運也不遑多讓，認真用心的經營事業工作，熬過了許多的艱難時刻，而好運總是不會離開你們，適時的出現，讓你們的財務收入有漂亮成績。
第三名：天蠍座
天蠍座你們也很努力改變自己，讓自己有不同的面貌，因此黑五之後能廣納四方財，並學習新的事物與技巧，增進人緣魅力及口才，成為別人的貴人，大家也互通有無，給你一些小道消息，賺些小偏財，但你們也要注意，別賺了錢，就想花錢，留在口袋的錢，才是真正的錢喔！
第二名：處女座
處女座黑五後慢慢迎接新的改變，有不一樣的作為，但是如同鴨子划水般，默默進行，不太容易被發現，在黑五之後開始有些亮眼的成績出現。靠著自身要求完美的個性，工作上呈現出比同事或同業更突出的業績跟產品，名聲遠播，外地財更加豐碩，客人慕名而來，訂單不斷。
第一名：射手座
射手座在黑五之後人際關係會有良好的互動，也因此間接幫助到你們的收入，人緣財也大有所獲，幫助別人也幫助自己。你們默默經營事業的心態，被朋友發現而為你們廣為宣傳，漸漸的在黑五之後社會地位受到了重視，大家會來對你請教專業能力，財務收入倍增，對此你們感到欣慰，付出是有回報的。（編輯：鍾怡婷）
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