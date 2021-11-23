COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

黑色星期五來了！4星座財運開始上升　這一位注意別亂買

▲4星座在黑色星期五以後，財運越來越佳。（圖／取自unsplash）
▲4星座在黑色星期五以後，財運越來越佳。（圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-23 23:12:27

12月26日將迎來黑色星期五，根據命理專家小孟老師分享，4星座將會在黑色星期五之後財運翻轉，迎來好運時機！不過須要注意的是，各大網購、賣場紛紛推出特別優惠，小孟老師也點名「這1位」可別亂花錢，畢竟留在口袋的錢，才是真正的財喔。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲黑色星期五折扣多，天蠍座雖然財運開始轉佳，但也要注意別亂花錢。（圖／取自unsplash）
▲黑色星期五折扣多，天蠍座雖然財運開始轉佳，但也要注意別亂花錢。（圖／取自unsplash）
第四名：摩羯座

摩羯座黑色星期周五後財運也不遑多讓，認真用心的經營事業工作，熬過了許多的艱難時刻，而好運總是不會離開你們，適時的出現，讓你們的財務收入有漂亮成績。

第三名：天蠍座

天蠍座你們也很努力改變自己，讓自己有不同的面貌，因此黑五之後能廣納四方財，並學習新的事物與技巧，增進人緣魅力及口才，成為別人的貴人，大家也互通有無，給你一些小道消息，賺些小偏財，但你們也要注意，別賺了錢，就想花錢，留在口袋的錢，才是真正的錢喔！

第二名：處女座

處女座黑五後慢慢迎接新的改變，有不一樣的作為，但是如同鴨子划水般，默默進行，不太容易被發現，在黑五之後開始有些亮眼的成績出現。靠著自身要求完美的個性，工作上呈現出比同事或同業更突出的業績跟產品，名聲遠播，外地財更加豐碩，客人慕名而來，訂單不斷。

第一名：射手座

射手座在黑五之後人際關係會有良好的互動，也因此間接幫助到你們的收入，人緣財也大有所獲，幫助別人也幫助自己。你們默默經營事業的心態，被朋友發現而為你們廣為宣傳，漸漸的在黑五之後社會地位受到了重視，大家會來對你請教專業能力，財務收入倍增，對此你們感到欣慰，付出是有回報的。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀