不買車「全搭小黃」更省錢？網揭真實成本：頻率很重要
尖峰上下班時段的大眾交通工具相當擁擠，讓部分通勤族心中萌生了買車夢。就有網友提問「不買車，有需要就搭小黃，這樣可行嗎？」問題曝光立刻有鄉民細算出真實成本。
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 22:11:52
原PO在論壇PTT上發文提到「目前在外面租屋，看房價這樣居高不下，想買房遙遙無期，這樣沒車位要顧一台車好像也很麻煩，如果未來有需要就搭小黃，這樣會比買車花得更多嗎？」
貼文曝光後，立刻有不少鄉民精算「一台車攤平20年，加保養、稅金、油錢、罰單、保險、車位等，一個月成本約二萬多吧」、「以前有算過，搭小黃比較划算，除非每天上下班，從台北搭小黃到桃園來回這種距離以上」、「如果一兩個禮拜用一次，租車或叫車比較划算，長期算下來養車很凶」、「沒天天長途通勤，搭小黃絕對比你買車養車省」。
但也有過來人分享自身經驗，「我自己是車位空了三四年才買的，兩年半才開一萬三，一定是虧錢的，但是要去接家人、出去玩等等隨時想開就有，這就是不能用CP值來算的好處」、「只算交通部份小黃較省，但買車的人絕不是只為交通而已」、「買車不能用CP值來，要看能讓你省多少麻煩」。（編輯：潘毅）