COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

不買車「全搭小黃」更省錢？網揭真實成本：頻率很重要

▲有網友提問「不買車，有需要就搭小黃，這樣可行嗎？」問題曝光立刻有鄉民細算出真實成本。（圖／擷取自pexels）
▲有網友提問「不買車，有需要就搭小黃，這樣可行嗎？」問題曝光立刻有鄉民細算出真實成本。（圖／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-11-23 22:11:52

尖峰上下班時段的大眾交通工具相當擁擠，讓部分通勤族心中萌生了買車夢。就有網友提問「不買車，有需要就搭小黃，這樣可行嗎？」問題曝光立刻有鄉民細算出真實成本。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在論壇PTT上發文提到「目前在外面租屋，看房價這樣居高不下，想買房遙遙無期，這樣沒車位要顧一台車好像也很麻煩，如果未來有需要就搭小黃，這樣會比買車花得更多嗎？」

▲通勤搭計程車超好睡？乘客吐經驗談，更曝內心話。示意圖與內文無關。（圖／記者李春台攝）
▲台灣的大街小巷都能看到計程車的蹤影。（示意圖／記者李春台攝）
貼文曝光後，立刻有不少鄉民精算「一台車攤平20年，加保養、稅金、油錢、罰單、保險、車位等，一個月成本約二萬多吧」、「以前有算過，搭小黃比較划算，除非每天上下班，從台北搭小黃到桃園來回這種距離以上」、「如果一兩個禮拜用一次，租車或叫車比較划算，長期算下來養車很凶」、「沒天天長途通勤，搭小黃絕對比你買車養車省」。

但也有過來人分享自身經驗，「我自己是車位空了三四年才買的，兩年半才開一萬三，一定是虧錢的，但是要去接家人、出去玩等等隨時想開就有，這就是不能用CP值來算的好處」、「只算交通部份小黃較省，但買車的人絕不是只為交通而已」、「買車不能用CP值來，要看能讓你省多少麻煩」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀