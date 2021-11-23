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當10年啃老族「可恥嗎」？過來人反曝絕學：到80歲沒問題

▲找不到工作、不願低就的青壯年，在家靠父母養，他們被稱為「啃老族」，此現象在世界各國也越發常見。（示意圖／翻攝Pexels）
▲找不到工作、不願低就的青壯年，在家靠父母養，他們被稱為「啃老族」，此現象在世界各國也越發常見。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-11-23 23:54:43

找不到工作、不願低就的青壯年，在家靠父母養，他們被稱為「啃老族」，此現象在世界各國也越發常見。就有位網友分享朋友已經當10年啃老族，不禁疑惑「這樣有很可恥嗎」？貼文曝光立刻引起討論。

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原PO在論壇PTT上發文提到「我朋友躺平了，不想努力整天在家無所事事，說自己在炒股，不知道賺多少啦，實際上就是在家裡當啃老族，原本微啃而已，現在畢業快十年，還沒工作，這樣有很可恥嗎？」

▲遊戲實況主國動。（圖／翻攝 youtube ）
▲實況主國動過去曾分享自身經歷。（圖／翻攝國動youtube頻道）
貼文曝光後立刻引爆話題，卻有不少鄉民認為「他爸媽沒意見就好」、「家裡有錢叫富少，沒錢叫啃老」、「沒工作不可恥，沒錢才是」、「搞不好人家每年的股息就是你的年薪了，是要努力什麼？」「我想啃都沒得啃」。

而過去網紅「國動」張葦航就曾以自身經歷，統整出「微啃絕學」，大致上為「啃老的訣竅就是要輕輕的啃，才能過長久！有些社會案件就是啃得太大力，事實上啃老錢態度就要調整好，不要太享受，偶爾可以吃個大餐，但平常就吃家裡或是附近滷肉飯，還有一個重點，啃老一定要打電動，只要不花太多錢，加上打電動很殺時間，沉迷下來會忘記吃飯、忘記出門，花費變得極低，這樣子就可以從20歲啃到80歲啊，父母都不會破產」。（編輯：潘毅）

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