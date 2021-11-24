好市多「女性神物」祭超殺優惠！姐妹們嗨炸：下班就去搬
美式賣場「好市多」深受台人喜愛，讓不少死忠顧客一再前往消費，而前（22）天好市多年度盛事「黑色購物節」開跑，不少商品折扣超殺，也有女網友發現，連熱門夯物「內褲型衛生棉」也大特價，讓不少女性瘋搶，甚至連男友都幫忙買。
編輯中心/綜合報導
2021-11-24 09:35:08｜2021-11-24 09:44:07
該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示好市多黑五居然有賣內褲型衛生棉，「重點是夭壽便宜」，因為一片售價通常都是30元，現在一片居然不到20元，「而且沒限購，蠻多人在拿，還看到不少暖男幫另一半買」。
原PO接著說，她上次雙11慢了一步，才在難過沒搶到特價的衛生棉，這次立刻買，還打電話問姐妹要不要一起囤貨，「量大生理期前兩天穿這個真的超方便！絕對可以吸好吸滿不外漏，牌子寫特價就到11/28黑五結束，有M跟L兩個尺寸，量多的女孩們真的要快搶耶，慢一步搶完或後面限購就跟我上次一樣飲恨了」。
貼文一出，網友全讚翻，「很好用，買爆了吧」、「你買超多耶，經期來穿這個睡覺超舒服阿，完全不用擔心外漏問題」、「買爆！已買超過6箱」、「從此以後生理期可以安心睡覺，不怕洗床單」、「這個好像蠻方便的」、「居然有賣超熟睡褲！這真的超好用，下班立刻去搬」、「終於讓我等到，褲型真的超好穿，一穿就回不去了」、「這真的超讚」。
不過，也有人覺得不好穿，「這款排擠大屁股的人」、「沒買過，覺得不太環保」、「我都穿尿布包，便宜又好用」、「量不多，用不到」、「我覺得很難穿」、「我不行！穿半個小時就到達我的忍耐極限，試了兩次都不能接受」。（編輯：郭佩蓉）