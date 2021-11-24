麥當勞點餐機「難用」被噴爆！客反揭神優勢：不去櫃檯了

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原PO接著說，若硬要講它有什麼優點，就是「商品圖案看起來好吃」而已，「但這是點餐機不是DM啊」；他也揭開4項缺點，「介面設計太亂」、「按鍵反應慢」、「步驟多」和「無意義的客製化（可樂要不要加冰）」，害他每次按完都沒有比排隊的人快，不禁在文末抱怨「再也不要用了，而且大規模用了會讓服務人員失業，不推」。
貼文一出，掀起熱議，「速度真的很慢」、「超廢又慢，上次趕時間，店員還堅持要客人自用點餐機，快瘋掉」、「超慢，機器慢就算了，前一個人也慢會很火」、「介面很爛+1」、「真的很糟，每次都用到不耐煩」、「其實直接開放app點餐不就好了嗎？不懂都有麥當勞app了還不善加利用是在？」。
不過也有人緩頰，並揭開神優勢，就是「客製化細項清楚明瞭」，「點餐機超好用的好嗎，我每次去麥當勞一定都是用點餐機自己點，超喜歡他的客製化，去櫃檯只有為了要儲值點點卡而已」、「覺得多用幾次熟了介面就沒那麼難用了，而且客製的部分很棒，絕對不是沒意義」、「操作按鈕很明瞭啊？還能自己先設定好什麼要加什麼不要」、「我覺得客製的部分很不錯啊，要不要加冰怎麼會無意義，還有薯條可以點去鹽超棒的」。
不少網友也表示認同，「除了反應很慢，其他可以接受」、「我覺得還蠻好用的啊，我現在都不去櫃檯了」、「對社恐的人來說很方便耶」、「蠻方便，排隊人少很多」、「奇怪，我用的很順啊，尤其現在點數換餐點也可以在機器上做了，好久沒去櫃檯點餐了」、「在國外用滿順的」。（編輯：郭佩蓉）