COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

麥當勞點餐機「難用」被噴爆！客反揭神優勢：不去櫃檯了

▲原PO抱怨「麥當勞點餐機很廢」，不僅速度慢還超難用，貼文一出，也有顧客反揭神優勢，直呼「不去櫃檯了」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲原PO抱怨「麥當勞點餐機很廢」，不僅速度慢還超難用，貼文一出，也有顧客反揭神優勢，直呼「不去櫃檯了」。（圖／台灣麥當勞提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-24 10:07:33

近期宣布調漲部分產品的速食業龍頭「麥當勞」，不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家；不過，就有網友抱怨「麥當勞點餐機很廢」，不僅速度慢還超難用，貼文一出，也有顧客反揭神優勢，直呼「不去櫃檯了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在PTT以「麥當勞點餐機很廢」為題發文，表示身為麥當勞愛好者的他，最近試著用了幾次點餐機，但他的評價只有「爛又慢」，直批麥當勞點餐機是一台「很廢的機器」。

原PO接著說，若硬要講它有什麼優點，就是「商品圖案看起來好吃」而已，「但這是點餐機不是DM啊」；他也揭開4項缺點，「介面設計太亂」、「按鍵反應慢」、「步驟多」和「無意義的客製化（可樂要不要加冰）」，害他每次按完都沒有比排隊的人快，不禁在文末抱怨「再也不要用了，而且大規模用了會讓服務人員失業，不推」。

▲原PO抱怨「麥當勞點餐機很廢」，不僅速度慢還超難用，貼文一出，也有顧客反揭神優勢，直呼「不去櫃檯了」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲原PO抱怨「麥當勞點餐機很廢」，不僅速度慢還超難用，貼文一出，也有顧客反揭神優勢，直呼「不去櫃檯了」。（圖／台灣麥當勞提供）
貼文一出，掀起熱議，「速度真的很慢」、「超廢又慢，上次趕時間，店員還堅持要客人自用點餐機，快瘋掉」、「超慢，機器慢就算了，前一個人也慢會很火」、「介面很爛+1」、「真的很糟，每次都用到不耐煩」、「其實直接開放app點餐不就好了嗎？不懂都有麥當勞app了還不善加利用是在？」。

不過也有人緩頰，並揭開神優勢，就是「客製化細項清楚明瞭」，「點餐機超好用的好嗎，我每次去麥當勞一定都是用點餐機自己點，超喜歡他的客製化，去櫃檯只有為了要儲值點點卡而已」、「覺得多用幾次熟了介面就沒那麼難用了，而且客製的部分很棒，絕對不是沒意義」、「操作按鈕很明瞭啊？還能自己先設定好什麼要加什麼不要」、「我覺得客製的部分很不錯啊，要不要加冰怎麼會無意義，還有薯條可以點去鹽超棒的」。

不少網友也表示認同，「除了反應很慢，其他可以接受」、「我覺得還蠻好用的啊，我現在都不去櫃檯了」、「對社恐的人來說很方便耶」、「蠻方便，排隊人少很多」、「奇怪，我用的很順啊，尤其現在點數換餐點也可以在機器上做了，好久沒去櫃檯點餐了」、「在國外用滿順的」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀