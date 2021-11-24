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台灣狗站機車踏板！外國人「1理由」超吃驚　飼主全笑了

▲駐台記者尼古拉史密斯（Nicola Smith）分享一張台灣狗狗站在機車踏板上的照片，但她坦言感到不可思議，而掀起台灣人討論。（圖／翻攝推特@niccijsmith）
▲駐台記者尼古拉史密斯（Nicola Smith）分享一張台灣狗狗站在機車踏板上的照片，但她坦言感到不可思議，而掀起台灣人討論。（圖／翻攝推特@niccijsmith）

編輯中心/綜合報導

2021-11-24 11:25:15

台灣擁有「機車王國」的稱號，不少民眾看中其方便又快速的特點，而選擇機車為代步工具。不過，昨（23）日駐台記者尼古拉史密斯（Nicola Smith）就分享一張台灣狗狗站在機車踏板上的照片，認為這樣的情景相當不可思議，而該照片也掀起台灣網友們討論。

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《每日電訊報》駐台記者尼古拉史密斯（Nicola Smith）於23日在推特上貼出一張照片，只見畫面中，一隻活潑可愛的狗狗站在機車踏板上面，且狗狗乖巧不會亂動，雖然這是台灣時常可見的情景，但在她眼裡卻相當不可思議，不禁震驚喊道「台灣的狗狗也要接受機車訓練嗎？」

相關新聞也被轉發至PTT上，隨即引來不少網友討論，「超常見阿！看到主人出門就先在那等了」、「台灣的狗狗會自律」、「要說訓練的也沒錯，狗一開始不習慣會亂動」、「坐機車已經寫進狗狗基因裡了」、「台灣狗真的超愛坐腳踏板的，我家以前每隻狗完全不用教，他自動會坐，然後坐過一次就愛上」。

事實上，根據《道路交通管理處罰條例》第31條第5項，機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰，倘若愛犬不幸在機車行進過程中跳車，導致其他用路人受傷，飼主恐需負擔民事賠償和刑事傷害罪責。（編輯：陳雅雲）

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