額外加價？結婚餐廳要求收3紅包　眾人愣：新收費名稱

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貼文一出，果然引起網友熱烈討論，「沒聽過耶！我為啥要給他喜氣阿？接待新人服務喜宴賓客不就是他們的工作嗎？現在又多了新的收費名稱了啊，真頑皮」、「第一次聽到欸」、「大飯店沒這規定」、「包不包是採個人意願吧！哪有人直接規定？」、「這根本變相勒索」、「不是有加一成服務費了嗎？為什麼還要外加紅包给工作人員？」、「明年也是補辦，但只有親戚桌，有詢問過幾家，沒有聽過這麼狂的規定。我覺得一開始要詢問清楚，如果規定這麼狂，就不在這家辦！」。
不過，也有網友表示曾經遇過額外給紅包的情形：「當初宴客的餐廳也有寫這樣，好像是包給兩個，一個是主桌的服務人員，另一個好像是燈光+影音控制台的服務人員，接洽的經理是說意思包個幾百塊」、「一般都會包600或1200，但僅會給『主桌服務人員』及『新娘協助人員』，其餘的沒有。算對服務新娘的個別小費。而且這不會入公司，是直接給服務人員。」、「就主桌服務員跟主持人都要包，聽說有包有差！」、「之前待過的餐廳遇到喜宴都會跟客人要2個紅包（服務主桌跟敬酒的服務員）通常主人都很阿莎力～會給」、「不是必要，但是包一下會讓人爽一天，何樂不為？通常是一包600」。（編輯：陳珮瑜）