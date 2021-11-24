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水餃啥口味「最無法接受」？韭菜才奪第2　冠軍根本邪物

▲有網友好奇詢問「摻了什麼餡的水餃不能接受？」其中韭菜口味竟只排第2。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有網友好奇詢問「摻了什麼餡的水餃不能接受？」其中韭菜口味竟只排第2。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-24 13:38:53｜2021-11-24 13:42:57

水餃不僅方便料理，口味多變又具有飽足感，因而深受不少人喜愛。不過，就有網友好奇詢問「摻了什麼餡的水餃不能接受？」其中韭菜竟只排第2，冠軍則被許多人狂喊「超不搭！」

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一名網友於PTT八卦板上指出，自己不太能接受韭菜口味的水餃，「有些味道重的，刷完牙還是會有味道」，這也讓他好奇詢問「摻了什麼餡的水餃不能接受」。

▲網友好奇詢問「摻了什麼餡的水餃不能接受？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「摻了什麼餡的水餃不能接受？」（圖／翻攝PTT）
問題一出，瞬間引發不少網友大喊韭菜，「韭菜有夠噁心的」、「韭菜味重的真的不能接受==有些爆重」、「韭菜臭，玉米水餃超好吃」、「韭菜菜說第二，沒人敢說第一」、「韭菜，也最討厭附近的人點韭菜水餃，張開嘴巴都是那個味道，臭」。

但留言中「玉米」被最多人提及，直言「玉米，跟水餃真的超不搭」、「玉米，根本超傻搭配」、「玉米，嘔嘔嘔嘔嘔」、「玉米超噁」、「我就不懂水餃加玉米，披薩也加玉米是哪招」。

除了上述答案，亦有鄉民點名其他口味，「香椿我不行」、「高麗菜，什麼邪門歪道」、「咖哩，根本邪物」、「純香菜，一兩顆還好，一整盤都是味道很重」、「茴香菜，難吃死了」。（編輯：陳雅雲）

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