一蘭拉麵排到爆！網愣「到底夯什麼」 理由台人全尷尬
日本知名拉麵品牌「一蘭拉麵」，先前進駐台灣時造成一波熱潮，今（24）日台中朝富店正式開幕，再度吸引大批民眾花時間排隊，就為了吃上一碗熱騰騰的拉麵。相關消息也在網路上掀起討論，其中就有內行點出台灣人之所以甘願排隊的原因。
編輯中心/綜合報導
2021-11-24 15:57:43｜2021-11-24 16:42:51
《NOWnews今日新聞》曾報導《一蘭拉麵台中店開幕人潮擠爆 頭香狂粉排近60小時》，日本拉麵品牌「一蘭拉麵」台中朝富店於24日正式開幕，開幕當日店家也祭出優惠，只要是今天前1500個客人都可獲得1份台中店專屬紀念品，購買伴手禮2000元以上，可再獲得一套一蘭特製胸章，吸引大批民眾前往排隊，店家附近更是出現長長的人龍。
相關消息被傳至PTT上，就有一名網友發文表示「台中一蘭拉麵開慕，百人寒風中排隊，排到對面秋紅谷去啦！」貼文一出，就引來不少網友討論，「 不用笑台中人啦當初台北還不是排爆」、「今天排的是為了紀念品，我覺得週六見真章」、「台灣最美的風景：排隊」、「他們是排紀念碗，拉麵本體不重要」、「排隊…笑死，台灣錢真的太好賺了」。
不過，就有鄉民分析，因現今受到疫情影響無法出國，導致國外品牌會受到更多人注意，且一蘭確實符合大眾口味，而能吸引到更多顧客，「現在不能出國，這種店的生意會翻好幾倍」、「當時去神戶沒什麼排…除非用餐尖峰，但一蘭算接近台灣口味」、「事實就是，人家連鎖店能開成這樣表示他們口味就是特別受大眾歡迎」。（編輯：陳雅雲）