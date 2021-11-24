點香酥雞被送「1物」爽翻天！內行卻傻眼：老闆娘計畫通
台灣道地美食種類多樣，其中香酥雞、鹹酥雞等等炸物更是深獲不少老饕喜愛。昨（23）日就有網友買了一份香酥雞，沒想到老闆娘卻加送他「1贈品」，然而貼文曝光卻引起兩派爭論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-24 16:06:31
原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到「下班回家買一包香酥雞50元，老闆娘還給我一大包『屑屑』，心都溫暖了起來」，並貼出照片曬出整大包比一旁香酥雞還多的「夢幻贈品」屑屑。
貼文鋪曝光後冒出不少內行吐槽「我做炸物的時候…這些都是撈起來放捕鼠籠不然就是廚餘桶」、「老闆娘計畫通，收攤可以少收很多垃圾」、「挺可愛的！得到一包致癌物，高興到不行」、「是不是得罪老闆娘了，我們自己賣炸物的，這都撈掉丟棄不敢吃」、「正常鹽酥雞攤販都會把這撈掉丟棄...怎會留給你吃」。
但仍有不少老饕大讚「最好吃的是屑屑」、「小上海嗎？回台南必吃耶」、「老闆娘敢給，代表對自己的用油很有信心耶」、「邪惡的屑屑，最不營養的東西，反而最好吃啦」、「屑屑才是重點，配啤酒超搭」、「買到跟老闆認識，都變送的」、「以前不用錢，現在要錢，但10塊好大一包」、「我願意花50元買香酥雞的屑屑，那真的很好吃啊...」。（編輯：潘毅）