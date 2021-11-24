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台灣不能當貿易孤兒　王美花：反萊豬過是搬石頭砸自己腳

▲王美花指出，公投若過等於搬石頭砸自己腳，台將成為國貿孤兒。（圖／經濟部）
▲王美花指出，公投若過等於搬石頭砸自己腳，台將成為國貿孤兒。（圖／經濟部）

記者許若茵／台北報導

2021-11-24 20:06:27

中選會今（24）日舉辦四大公投案第三場電視意見發表會，針對第18案「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」反萊豬進口公投，正反方代表由前立委林麗蟬對戰經濟部長王美花。王美花強調，公投若過等於搬石頭砸自己的腳，台灣將成為國際貿易孤兒。

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王美花解釋，萊豬指的是豬隻飼養過程添加萊克多巴胺，雖然經過一段時間，萊劑可能會代謝掉，但有部分萊劑仍可能會殘留，因此國際針對萊劑訂出安全容許值。

「食安不是用揣測想像的，要有科學證據證明」，王美花強調，不論是透過實驗室實驗、檢測，或是實際食用都是科學證據，過去美牛從開放初期每年進口1.8萬噸，到去年進口6.4萬噸，都並無食安事件發生，且開放萊豬同樣也用聯合國標準訂定，甚至對於高健康風險的幼兒婦女，標準更是嚴格。

「我也是兩個孩子的媽媽」，王美花分享，除自己是位母親，AIT（美國在台協會）處長孫曉雅也是媽媽，孫曾向她透露自己吃美豬，也會讓小孩吃美豬，認為美豬並無安全疑慮，也沒有外界所言美國人不吃美豬。

王美花更提到，今年六月份全球疫情嚴峻，美國在第一時間就宣布捐贈我國疫苗，疫苗經FDA（美國食品藥品監督管理局）安全認證無虞，豬肉也同樣經科學認證，為何就有食安疑慮甚至說有毒？

「這裡我要特別謝謝馬前總統」，王美花指出，九年前，前總統馬英九執政時，意識到台美關係重要性，開放美國牛肉進口，其中八成都含有萊劑，國人每人每年吃下的美國牛肉高達2.7公斤，但開放至今都無發生食安健康問題。

王美花進一步表示，美豬僅約兩成含有萊劑，因此去年總統蔡英文宣布開放萊豬進口，而現今台灣人雖吃豬肉多，但台灣豬市占率高達9成，美豬僅占1成多，去年每位國人吃的美國豬肉只有0.7公斤，這就是習慣不同，也顯見台灣豬更受國人歡迎。

王美花說明，台灣進口豬肉多來自美國、加拿大、歐盟，其中含有萊劑的僅有美豬，公投就是為了解決美國萊豬進口產生的決定，「這怎麼會說跟美國沒有關係？」

為何能否加入CPTPP與萊豬有關，王美花認為，CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）目前有11國簽署，是11國的自由貿易協定，加入CPTPP可以和各國有同等關稅待遇，「通路換通路，讓產品更有出路」能提升台灣產品競爭力，其中由於會員國皆開放萊豬進口，若我國公投通過禁止萊豬，會員國會挑剔台灣不符國際標準，要待符合標準才能申請，直言「我們現在跑在前面，公投如果過了，等於搬石頭砸自己腳，讓自己跑不動」。

王美花呼籲，若反萊豬公投通過，台灣會自己把自己綁著，成為國際孤兒，也會影響對美關係，影響加入CPTPP機會，喊話民眾投下反對票。

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