台灣不能當貿易孤兒　王美花：反萊豬過是搬石頭砸自己腳

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「食安不是用揣測想像的，要有科學證據證明」，王美花強調，不論是透過實驗室實驗、檢測，或是實際食用都是科學證據，過去美牛從開放初期每年進口1.8萬噸，到去年進口6.4萬噸，都並無食安事件發生，且開放萊豬同樣也用聯合國標準訂定，甚至對於高健康風險的幼兒婦女，標準更是嚴格。
「我也是兩個孩子的媽媽」，王美花分享，除自己是位母親，AIT（美國在台協會）處長孫曉雅也是媽媽，孫曾向她透露自己吃美豬，也會讓小孩吃美豬，認為美豬並無安全疑慮，也沒有外界所言美國人不吃美豬。
王美花更提到，今年六月份全球疫情嚴峻，美國在第一時間就宣布捐贈我國疫苗，疫苗經FDA（美國食品藥品監督管理局）安全認證無虞，豬肉也同樣經科學認證，為何就有食安疑慮甚至說有毒？
「這裡我要特別謝謝馬前總統」，王美花指出，九年前，前總統馬英九執政時，意識到台美關係重要性，開放美國牛肉進口，其中八成都含有萊劑，國人每人每年吃下的美國牛肉高達2.7公斤，但開放至今都無發生食安健康問題。
王美花進一步表示，美豬僅約兩成含有萊劑，因此去年總統蔡英文宣布開放萊豬進口，而現今台灣人雖吃豬肉多，但台灣豬市占率高達9成，美豬僅占1成多，去年每位國人吃的美國豬肉只有0.7公斤，這就是習慣不同，也顯見台灣豬更受國人歡迎。
王美花說明，台灣進口豬肉多來自美國、加拿大、歐盟，其中含有萊劑的僅有美豬，公投就是為了解決美國萊豬進口產生的決定，「這怎麼會說跟美國沒有關係？」
為何能否加入CPTPP與萊豬有關，王美花認為，CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）目前有11國簽署，是11國的自由貿易協定，加入CPTPP可以和各國有同等關稅待遇，「通路換通路，讓產品更有出路」能提升台灣產品競爭力，其中由於會員國皆開放萊豬進口，若我國公投通過禁止萊豬，會員國會挑剔台灣不符國際標準，要待符合標準才能申請，直言「我們現在跑在前面，公投如果過了，等於搬石頭砸自己腳，讓自己跑不動」。
王美花呼籲，若反萊豬公投通過，台灣會自己把自己綁著，成為國際孤兒，也會影響對美關係，影響加入CPTPP機會，喊話民眾投下反對票。