COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台灣吃什麼要美國人決定？林麗蟬：護國神山何時變神豬

▲林麗蟬強調，「我跟我的孩子不想吃到瘦肉精的豬肉」，若民眾也是就應投下同意票。（圖／NOWnews資料照片）
▲林麗蟬強調，「我跟我的孩子不想吃到瘦肉精的豬肉」，若民眾也是就應投下同意票。（圖／NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

2021-11-24 20:48:31

中選會今（24）日舉辦四大公投案第三場電視意見發表會，針對第18案「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」反萊豬進口公投，正反方代表由前立委林麗蟬對戰經濟部長王美花。林麗蟬強調，「我跟我的孩子不想吃到瘦肉精的豬肉」，若民眾也是就應投下同意票。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林麗蟬表示，公投主文非常簡單，完全沒有「美」字，但執政黨政府包含總統蔡英文卻不斷呼籲反美豬，「真的是很可憐」，而用另一種形式翻譯公投，就是政府贊成含有瘦肉精的豬肉跟豬內臟進口，所以王美花並非站在台灣人民食安面，而是捍衛外國的瘦肉精藥商。

林麗蟬分析，公投題目非常單純，就是一個吃得健康的問題，但卻被誤導成抗中保台非常不合理，反萊豬並非反美親中，而是親台，喊話民進黨支持者，「對食安的堅持，你們根本沒有變」，而是民進黨變了，過去民進黨走上街頭反萊豬，但執政後卻化身成萊豬的守護神，不惜一切代價讓民眾吃萊豬，「這就是民進黨現在的醜態。」

「民進黨就是這樣一路騙騙騙」，林麗蟬認為，本次有三個公投案都是過去民進黨所主張的，如果過去民進黨不是在亂，就是在騙選票，現在騙完選票就拋棄了人民的健康。她更點名農委會主委陳吉仲、行政院中部辦公室執行長蔡培慧曾與農民一起反美豬大遊行、2016年時任立委林靜儀也曾提案要求政府堅守牛豬分離，嚴禁瘦肉精美豬進口。

昨陳吉仲將萊克多巴胺類比保健食品惹議，林麗蟬用台語直批是丟人現眼，「人吃保健食品是為了健康，豬吃萊劑是為了美國商人的利益」，更問負責管理保健食品的衛福部長陳時中能否接受？王美花能否認同？

「當年在談判桌上，和美國人勇敢捍衛牛豬分離的王美花部長去哪裡了？」，林麗蟬指出，當年王美花向美方表示要考量國人消費習性，但近年國人消費習性也未改，斥責變心的就是辜負人民食安的民進黨，也問王宣布開放萊豬，到底是換到台灣的經濟支持，還是民進黨的政治支持？「把開放萊豬跟加入國際組織綁在一起，這根本就是民進黨慣用的政治操作，也是民進黨為台灣設下的外交騙局。」

林麗蟬相信，美國是台灣理想的民主盟友，台灣人民透過我國民主機制、合法公投做出的決議，美方應該都能理解並尊重，國安上可以與美國緊密合作，「食安上我們跟人民站在一起」，林也質疑，王美花稱公投若過台將成為國際孤兒，但「我們的護國神山不是台積電嗎？什麼時候變成神豬了？要吃萊劑才能守護台灣的經濟嗎？」

林麗蟬也分享，近期她跑行程時遇到大學生跟她透露，媽媽在工地工作，便當會有春捲、雞捲、香腸，甚至點心是大腸麵線，該大學生提醒母親之後要注意，但母親卻說做事人吃飽休息後，就要繼續賺錢供孩子讀書，哪有空在意。林認為，民進黨常威脅不吃萊豬，好像美方就會生氣，但「我們要吃什麼，也要美國人決定嗎？」、「如果不想親朋好友吃萊劑豬肉，要怎麼去選？」

林麗蟬呼籲民眾，「你和你的孩子，如果在未來餐桌上不想吃到含有萊克多巴胺的豬肉」，12月18日公投就投下同意票。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀