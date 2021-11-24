台灣吃什麼要美國人決定？林麗蟬：護國神山何時變神豬

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林麗蟬分析，公投題目非常單純，就是一個吃得健康的問題，但卻被誤導成抗中保台非常不合理，反萊豬並非反美親中，而是親台，喊話民進黨支持者，「對食安的堅持，你們根本沒有變」，而是民進黨變了，過去民進黨走上街頭反萊豬，但執政後卻化身成萊豬的守護神，不惜一切代價讓民眾吃萊豬，「這就是民進黨現在的醜態。」
「民進黨就是這樣一路騙騙騙」，林麗蟬認為，本次有三個公投案都是過去民進黨所主張的，如果過去民進黨不是在亂，就是在騙選票，現在騙完選票就拋棄了人民的健康。她更點名農委會主委陳吉仲、行政院中部辦公室執行長蔡培慧曾與農民一起反美豬大遊行、2016年時任立委林靜儀也曾提案要求政府堅守牛豬分離，嚴禁瘦肉精美豬進口。
昨陳吉仲將萊克多巴胺類比保健食品惹議，林麗蟬用台語直批是丟人現眼，「人吃保健食品是為了健康，豬吃萊劑是為了美國商人的利益」，更問負責管理保健食品的衛福部長陳時中能否接受？王美花能否認同？
「當年在談判桌上，和美國人勇敢捍衛牛豬分離的王美花部長去哪裡了？」，林麗蟬指出，當年王美花向美方表示要考量國人消費習性，但近年國人消費習性也未改，斥責變心的就是辜負人民食安的民進黨，也問王宣布開放萊豬，到底是換到台灣的經濟支持，還是民進黨的政治支持？「把開放萊豬跟加入國際組織綁在一起，這根本就是民進黨慣用的政治操作，也是民進黨為台灣設下的外交騙局。」
林麗蟬相信，美國是台灣理想的民主盟友，台灣人民透過我國民主機制、合法公投做出的決議，美方應該都能理解並尊重，國安上可以與美國緊密合作，「食安上我們跟人民站在一起」，林也質疑，王美花稱公投若過台將成為國際孤兒，但「我們的護國神山不是台積電嗎？什麼時候變成神豬了？要吃萊劑才能守護台灣的經濟嗎？」
林麗蟬也分享，近期她跑行程時遇到大學生跟她透露，媽媽在工地工作，便當會有春捲、雞捲、香腸，甚至點心是大腸麵線，該大學生提醒母親之後要注意，但母親卻說做事人吃飽休息後，就要繼續賺錢供孩子讀書，哪有空在意。林認為，民進黨常威脅不吃萊豬，好像美方就會生氣，但「我們要吃什麼，也要美國人決定嗎？」、「如果不想親朋好友吃萊劑豬肉，要怎麼去選？」
林麗蟬呼籲民眾，「你和你的孩子，如果在未來餐桌上不想吃到含有萊克多巴胺的豬肉」，12月18日公投就投下同意票。