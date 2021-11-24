COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

5生肖行大運！明年「財運到、桃花強」　專家曝發展重點

▲命理專欄《生肖運勢天天看》就分享明年即將行大運的5個生肖，同時點出發展重點。（圖／取自unsplash）
▲命理專欄《生肖運勢天天看》就分享明年即將行大運的5個生肖，同時點出發展重點。（圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-24 23:41:10

2021年剩下不到一個半月的時間，嶄新的2022年就即將來到。不少人今年也因為疫情，生活、工作等各種層面受到不小影響。對此，命理專欄《生肖運勢天天看》就分享明年即將行大運的5個生肖，同時點出發展重點，讓上榜的大家能特別注意：

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、生肖馬
屬馬的朋友在2022年，將由貴人帶來財源，注定會成為人人稱羨的有福之人，事業進行也很順利，升職、加薪接連來到，有機會實現人生的最高目標，而且身體健康、心情愉悅，會是臉上笑容滿滿的一年。

二、生肖狗
屬狗的朋友在2022年，容易獲得合作機會，在事業發展上得到良機，有許多貴人協助，因此能在工作上大展身手。此外橫財運也很旺盛，若遇見好的投資機運，都能以獨到眼光及絕佳運氣，讓財運勢大噴發，很有機會一夜致富。

三、生肖羊
屬羊之人在2022年時來運轉，有貴人捎來喜訊，讓好運氣無法擋，而之前的努力也將有所回報，得到豐碩的果實。人氣鼎盛的他們，在貴人的幫助下，能在事業與財運上大有斬獲，各方面的運勢都很旺盛。

▲塔羅牌艾菲爾老師公佈「十一月結束前」桃花大開人緣大好的生肖與星座，不僅職場得意、愛情更甜蜜。（圖／取自unsplash）
▲2022年屬牛之人有機會步入愛情。（示意圖／取自unsplash）
四、生肖牛
屬牛的朋友的2022年，會財源滾滾來的好運之年，收入會比以往多出幾倍，展現超強的吸金能力。不論是上班族，還是自己當老闆都能好運上身，累積豐厚的財富。除此之外，屬牛之人不僅財旺，桃花運也上升，單身者有步入愛情的機會。

五、生肖雞
屬雞的人在2022年的正財運很好，事業所得可觀，能好好累積財富，若是上班族則可望加薪，並且獲得長官的器重與同事愛戴。如果是創業者，會開始大翻身，事業發展順利，成為行業的楷模。2022年會是你吃得好睡得香，生活美滿令人羨慕。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀