5生肖行大運！明年「財運到、桃花強」　專家曝發展重點

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屬馬的朋友在2022年，將由貴人帶來財源，注定會成為人人稱羨的有福之人，事業進行也很順利，升職、加薪接連來到，有機會實現人生的最高目標，而且身體健康、心情愉悅，會是臉上笑容滿滿的一年。
二、生肖狗
屬狗的朋友在2022年，容易獲得合作機會，在事業發展上得到良機，有許多貴人協助，因此能在工作上大展身手。此外橫財運也很旺盛，若遇見好的投資機運，都能以獨到眼光及絕佳運氣，讓財運勢大噴發，很有機會一夜致富。
三、生肖羊
屬羊之人在2022年時來運轉，有貴人捎來喜訊，讓好運氣無法擋，而之前的努力也將有所回報，得到豐碩的果實。人氣鼎盛的他們，在貴人的幫助下，能在事業與財運上大有斬獲，各方面的運勢都很旺盛。
四、生肖牛
屬牛的朋友的2022年，會財源滾滾來的好運之年，收入會比以往多出幾倍，展現超強的吸金能力。不論是上班族，還是自己當老闆都能好運上身，累積豐厚的財富。除此之外，屬牛之人不僅財旺，桃花運也上升，單身者有步入愛情的機會。
五、生肖雞
屬雞的人在2022年的正財運很好，事業所得可觀，能好好累積財富，若是上班族則可望加薪，並且獲得長官的器重與同事愛戴。如果是創業者，會開始大翻身，事業發展順利，成為行業的楷模。2022年會是你吃得好睡得香，生活美滿令人羨慕。（編輯：潘毅）