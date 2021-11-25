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Buffet內行吃法是啥？老饕抖「專業順序」嗨：先吃爆這盤

▲原PO第一次吃Buffet，想知道怎麼拿食物的順序才是專業的。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO第一次吃Buffet，想知道怎麼拿食物的順序才是專業的。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-25 07:06:55

Buffet不僅有多樣化的菜色，還能吃到飽，是許多人聚餐、慶祝節日的餐廳首選，近日就有一名網友好奇問「Buffet內行人吃東西的順序？」貼文曝光後立即引起熱議，不少老饕秒喊：「我一定是先吃一大盤炒飯」、「Buffet最頂的就是炒飯，先來兩盤，相信我」。 

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該名網友昨（24）日在PTT貼文，他以「Buffet內行人吃東西的順序？」為題，表示他近期想吃Buffet，不過之前從沒吃過，想知道怎麼吃才是老饕的吃法，因此好奇問：「Buffet內行人吃東西的順序都怎麼吃？」 

▲通常吃到飽餐廳的價格都不便宜；對此，就有網友好奇「299吃到飽是多久以前的事」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲不少老饕直言，去到Buffet第一件事是拿炒飯。（示意圖，非當事照／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛留言分享自身吃法，「反過來吃，先從甜點開始再去鹹食，保證都不用排隊還都吃得到」、「你吃哪間？信義饗食的話極推羊肩排」、「我超愛柳橙汁，還有烤布蕾」、「先吃兩盤拔絲地瓜」、「貴的生巧克力先來30個」、「肉、肉，還有肉」、「吃羊排吧」、「先吃熱食再吃冷盤」。 

另外，不少網友都大推先吃「炒飯」，「我一定是先吃一大盤炒飯」、「先吃一盤炒飯再說」、「Buffet最頂的就是炒飯，先來兩盤，相信我」、「第一步先霸佔炒飯，要掃盤」、「炒飯先來3碗」、「炒飯配酥皮濃湯」。（編輯：賴禹妡） 

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