台灣最強文化是啥？全場秒答「4字」認了：紅遍世界各地
亞洲各國近代皆發展出其各自特色文化，包含日本、韓國、泰國等文化都早已紅到了世界各地，近日就有一名網友好奇問「為什麼台灣沒什麼文化輸出」？貼文曝光後，不少台灣網友搖頭搶答：「珍奶10-20年前流行文化輸出蠻多的吧」、「珍珠奶茶、烏龍茶、雞排，這些都算文化的一種」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-25 07:43:42
該名網友昨（24）日在PTT貼文，他以「為什麼台灣沒什麼文化輸出」為題，表示東亞各國都是文化輸出的大國，像是日本有動漫、AV或遊戲等影響世界，韓國有泡菜、舞團、韓劇等，蒙古還有烤肉及成吉思汗，這讓他忍不住想問：「怎麼台灣什麼文化輸出都沒有，好像沒有什麼很台式的文化輸出國外？」
貼文一出，網友紛紛留言，「有啊！韓國不是要翻拍『想見你』嗎？」、「真正台式文化，應該是原住民文化才稱得上」、「你在台灣，看不到台灣的東西輸出」、「鄉土劇啊！文化滿滿」、「鄉土劇很強喔」、「因為你沒在關注」、「電音三太子吧，國外很喜歡」、「20年前台灣電視劇和歌手應該紅遍東亞吧」。
不過，也有網友提及「珍珠奶茶」早已經是紅遍全球的台灣知名文化，「不是有珍奶嗎？」、「珍奶啊」、「珍珠奶茶啊」、「珍奶10-20年前流行文化輸出蠻多的吧」、「珍奶就是了啊」、「珍珠奶茶、烏龍茶、雞排，這些都算文化的一種」。（編輯：賴禹妡）