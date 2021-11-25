陳吉仲：加入CPTPP可提升外銷量值　推七配套措施因應

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針對台灣加入CPTPP總體經濟影響評估，陳吉仲分析，加入CPTPP後，GDP（國內生產總額）可增加1.6個百分點，大約至少4300多億台幣，反之若未加入，因為關稅無法調降，GDP會下跌0.21個百分點。
陳吉仲分析，CPTPP規範要求各會員國「應確保其食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施遵循相關國際規範、準則或建議」，現中國跟台灣都申請加入，過去中國曾片面暫停輸入鳳梨、釋迦，未來加入CPTPP後，皆要依照國際遊戲規則，可以確保台灣農產品外銷。
陳吉仲也提到，在食品安全與動植物檢疫方面，萊克多巴胺容許量就是2012年CODEX（國際食品法典委員會）訂出的標準，現CPTPP所有會員國均開放含萊劑豬肉進口，紐西蘭、澳大利亞等國開放國內可使用萊劑， 其餘會員國則不准國內使用。
陳吉仲進一步說明，全世界有160國禁止使用萊克多巴胺，但這指的是國內生產毛豬時禁止使用，也有109個國家國際貿易上可以使用，更重要的是這些開放都是符合國際規則，若公投通過台灣禁止萊豬進口，將造成未來加入CPTPP具體重要阻礙。
對於加入CPTPP對我國農業影響，陳吉仲解釋，目前CPTPP成員國每年進口農產品總額約2200億美元，我國去年農產品外銷至CPTPP成員國為15.7美元，還有很大的成長空間，加入CPTPP後，我國農產品就可享受優惠關稅，將有助於提高外銷量值。
加入CPTPP後，部分農產品恐受影響，陳吉仲也強調，會加速農業調整轉型，並在談判過程中爭取到稻米等敏感產品排除降稅，或是爭取較長的降稅期，比照日本或加拿大農產品自由化比率，確保多數關稅配額敏感農產品排除降稅，避免對台灣產業造成影響。
陳吉仲也承諾，在配套措施上，會有拓展國際市場、推行產銷履歷促進市場區隔、建構完整冷鏈與供應鏈提升產值、加速結構調整、提高農業加值轉型、強化檢疫與推動農業保險，保障農家收入穩定等七項方式降低損失，擴大農產品出口。