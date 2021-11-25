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湯麵加「1物」神救援！全場愣：能吃？　內行抖用途讚翻

▲原PO在熱湯麵中放入「冰塊」，引來內行網友大讚：「我想馬上喝湯，湯又很燙時會加」。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO在熱湯麵中放入「冰塊」，引來內行網友大讚：「我想馬上喝湯，湯又很燙時會加」。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-25 12:38:51

「我就不相信只有我這樣吃！」近日一名網友在網路上貼出吃麵的撇步，竟是在熱湯中加入幾塊冰塊，讓不少人看了皺眉直呼「這樣有什麼意義？」不過，卻出現了許多用同樣方法吃麵的網友大讚：「同為貓舌的速吃小撇步」、「吃粥一定要冰塊啊！不然要等涼等到幾點」。 

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該名網友昨（24）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼出一張照片，只見畫面中一碗麵裡竟飄著5顆白色方狀物體，仔細一看才發現是冰塊，也讓他直呼：「我就不相信只有我這樣吃，讓我知道我不孤單！」 

▲原PO吃麵放入冰塊，新奇吃法讓不少人看呆。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）
▲原PO吃麵放入冰塊，新奇吃法讓不少人看呆。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）
貼文一出，網友紛紛搖頭表示，「月底仿水晶餃嗎」、「我以為是芋圓」、「泡麵加涼圓，蹦出新滋味」、「不用證明了，你很孤單」、「油不會硬掉變一塊一塊的嗎」、「這樣有什麼意義」、「這樣湯油油冷冷的，我沒辦法」、「要這樣吃不如吃涼麵笑死」、「這什麼奇葩吃法」、「我還真的沒吃過欸，感覺會烙賽的樣子」。 

不過，也有許多網友認同，「貓舌頭，跟我一樣」、「＋1，說會凝固的一定沒有自己加過」、「我想馬上喝湯，湯又很燙時會加」、「我老公也是這樣做，什麼燙的都加冰塊」、「同為貓舌頭的速吃小撇步」、「夏天熱的時候吃粥我會」、「肉羹麵我也是這樣吃」、「我會欸～貓舌頭怕燙」、「稀飯比照辦理」、「我之前吃牛肉麵也會欸」、「吃粥一定要冰塊啊！不然要等涼等到幾點」。（編輯：賴禹妡） 

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