開暖氣就變長！毛毯出現1條「貓貓蛇」 網笑：伸縮超強
原來貓咪是溫控生物啊！貓咪的睡姿百百種，最常見的莫過於將身體縮起來捲成一圈，不過日本有一隻小貓不太一樣，牠不僅整隻貓呈現放鬆姿態，甚至變得「又細又長」，網友看了都笑說：「原來是貓貓蛇啦！」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-25 12:48:28
推主帳號@anekoko家中飼養了一對小貓，分別是虎斑貓「小虎（トラ）」以及黑貓「小黑（クロ）」，兩隻小貓都是幾個月前從收容所領養來的，自從有了牠們的陪伴，推主經常在網路分享並記錄愛貓們的生活點滴。不過日前天氣變冷，推主便在家中開啟暖氣，沒想到睡在毯子上的小虎，竟然漸漸地「拉長」身體，乍看之下就像是一條「虎皮毛蛇」啊！
推主還表示，小虎一整個睡得太放鬆狂露小肚肚，雖然當中移動了幾下，但仍然維持著「細長」的姿勢，讓推主忍不住笑說：「待在暖氣房的貓咪都會變長呢！」而小虎的照片分享才短短1天，竟然已經吸引超過7.7萬人次按讚分享，許多網友都笑說：「我一度以為是一條蛇」、「比我想像的要長三倍」、「超長喵喵」、「還以為是鰻魚」、「看起來超舒服」、「這伸縮性能好強」、「第三張的喵喵看起來是在夢中起飛了哈哈」。（編輯：陳珮瑜）