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開暖氣就變長！毛毯出現1條「貓貓蛇」　網笑：伸縮超強

▲日本一隻虎斑貓日前吹暖氣後變身「貓貓蛇」。（圖／推特帳號anekoko）
▲日本一隻虎斑貓日前吹暖氣後變身「貓貓蛇」。（圖／推特帳號anekoko）

編輯中心/綜合報導

2021-11-25 12:48:28

原來貓咪是溫控生物啊！貓咪的睡姿百百種，最常見的莫過於將身體縮起來捲成一圈，不過日本有一隻小貓不太一樣，牠不僅整隻貓呈現放鬆姿態，甚至變得「又細又長」，網友看了都笑說：「原來是貓貓蛇啦！」。

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▲推主領養了一對小貓，分別是虎斑貓「小虎」以及黑貓「小黑」。（圖／推特帳號anekoko）
▲推主領養了一對小貓，分別是虎斑貓「小虎」以及黑貓「小黑」。（圖／推特帳號anekoko）
推主帳號@anekoko家中飼養了一對小貓，分別是虎斑貓「小虎（トラ）」以及黑貓「小黑（クロ）」，兩隻小貓都是幾個月前從收容所領養來的，自從有了牠們的陪伴，推主經常在網路分享並記錄愛貓們的生活點滴。不過日前天氣變冷，推主便在家中開啟暖氣，沒想到睡在毯子上的小虎，竟然漸漸地「拉長」身體，乍看之下就像是一條「虎皮毛蛇」啊！

▲這天推主在家開暖氣，睡在毯子上的小虎瞬間變得好長一條……（圖／推特帳號anekoko）
▲這天推主在家開暖氣，睡在毯子上的小虎瞬間變得好長一條……（圖／推特帳號anekoko）
▲這長度很不科學啊！（圖／推特帳號anekoko）
▲這長度很不科學啊！（圖／推特帳號anekoko）
▲看起來睡得相當放鬆。（圖／推特帳號anekoko）
▲看起來睡得相當放鬆。（圖／推特帳號anekoko）
▲推主與母親也常常手作貓窩給貓咪們睡。（圖／推特帳號anekoko）
▲推主與母親也常常手作貓窩給貓咪們睡。（圖／推特帳號anekoko）
▲難道小黑也要變小黑蛇了嗎？（圖／推特帳號anekoko）
▲難道小黑也要變小黑蛇了嗎？（圖／推特帳號anekoko）
推主還表示，小虎一整個睡得太放鬆狂露小肚肚，雖然當中移動了幾下，但仍然維持著「細長」的姿勢，讓推主忍不住笑說：「待在暖氣房的貓咪都會變長呢！」而小虎的照片分享才短短1天，竟然已經吸引超過7.7萬人次按讚分享，許多網友都笑說：「我一度以為是一條蛇」、「比我想像的要長三倍」、「超長喵喵」、「還以為是鰻魚」、「看起來超舒服」、「這伸縮性能好強」、「第三張的喵喵看起來是在夢中起飛了哈哈」。（編輯：陳珮瑜）


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