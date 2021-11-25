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人夫想幫孩子取動漫名！釣出「劉川楓」吐心聲：會被關照

▲有人夫想幫孩子取個動漫名字，卻釣出一名自稱是「劉川楓」的過來人現身說法。（圖／翻攝PTT）
▲有人夫想幫孩子取個動漫名字，卻釣出一名自稱是「劉川楓」的過來人現身說法。（圖／翻攝PTT）

編輯中心/綜合報導

2021-11-25 12:52:28｜2021-11-25 12:54:28

如何幫小孩取名一直以來是新手爸媽們苦惱的問題，而取名的方式相當多種，除了拜託命理師，也有爸媽自己絞盡腦汁命名。對此，就有位人夫表示想將孩子取個動漫人物名字，好奇詢問「不知道大家有沒有其他建議？」其中就有位名字是「劉川楓」的過來人現身說法，感嘆表示「會被投以關照眼神！」

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一名準爸爸近日在PTT上發文，透露自己未來想幫小孩取動漫角色的名字，「若是男孩想取林真嗣，女孩就叫林波綾（為日本動漫《新世紀福音戰士》角色）」。文末他便詢問大家意見，「不知道大家有沒有其他建議，或是有相關經驗分享」。

▲人夫想幫孩子取個動漫名字。（圖／翻攝PTT）
▲人夫想幫孩子取個動漫名字。（圖／翻攝PTT）
貼文一出，立馬引起鄉民們搖頭直呼，「別，真心覺得不要這樣」、「你小孩考試寫名字的時候會不爽20年，信我過來人」、「認真回，不要這麼做，將來你小孩會恨你的」、「應該先問你老婆」、「你是想幫他還是害他= =」、「拜託不要，認真==，最好取個在網路上搜尋不會只有一個結果的名字」。

然而，就有一位自稱被取名成「劉川楓」的網友現身說法，表示「我的經驗分享啦！要取動漫名可以，但要取在臺灣知名度不高的作品的角色，不然就取日系風格的名字就好」。他透露因自身名字太特殊，前陣子到醫院打疫苗時，還被醫師投以關照的眼神。

▲有人夫想幫孩子取個動漫名字，卻釣出被取名成「劉川楓」的過來人現身說法。（圖／翻攝PTT）
▲「劉川楓」還曬出身分證證明。（圖／翻攝PTT）
而他坦言，高中時曾有埋怨過父親，但長大後越來越無所謂，他還幽默解釋自己根本不會打籃球，更壓根沒看過《灌籃高手》這部經典動漫。（編輯：陳雅雲）

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