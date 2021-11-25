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男對發票「1原因」獎金飛了！苦主臉綠全承認：早已習慣

▲最新一期9、10月份統一發票已於今（25）日開獎，就有網友發現因1原因錯失獎金，而引來不少苦主討論。（示意圖／記者顏真真攝）
▲最新一期9、10月份統一發票已於今（25）日開獎，就有網友發現因1原因錯失獎金，而引來不少苦主討論。（示意圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-25 15:18:28｜2021-11-25 15:23:38

最新一期9、10月份統一發票已於今（25）日開獎，不少民眾紛紛拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是中獎的幸運兒。然而，就有一名網友對完發票時，因1原因發現沒中獎，而引來一票擁有同樣經歷的苦主直喊「習慣了！」

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110年9、10月期統一發票兌獎號碼25日由財政部開出，本期獎金1000萬元的特別獎中獎號碼為「14872301」，獎金200萬元的特獎中獎號碼則為「37250799」。三組頭獎的中獎號碼分別為「71086085」、「53645821」、「46626911」；而9、10月期統一發票也增開1組獎金200元的六獎，中獎號碼則為「916」。

▲本期發票中獎號碼出爐。（圖／NOWnews今日新聞製作）
▲本期發票中獎號碼出爐。（圖／NOWnews今日新聞製作）
號碼開出後，就有一名網友於臉書社團《爆廢公社》上貼出一張發票照片，只見畫面中，他手中的發票號碼為「80064820」。但仔細一看能發現，他的發票末3碼為「820」，與本期3組頭獎號碼之一的「53645821」末3碼相差1號，讓他不禁狂捶心肝直呼「如果我晚點結帳就好了！！」

▲網友發現自己僅差1號就中獎。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲網友發現自己僅差1號就中獎。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
貼文一出，立馬引來網友熱議，「才200，不用這麼痛吧！」、「禮讓很重要」、「哪來那麼多如果」、「後面的人：你看吧，就叫你讓我插隊吧」；甚至有同樣經歷的苦主回應「我常常遇到晚一號或早一號，習慣了」、「我好幾張都差一個號碼」。（編輯：陳雅雲）

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