冰箱被弄亂！監視器拍下牠「熟練開門」　網：顏色對了

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日前瑟萊絲特突然聽見廚房傳來動靜，因此她打該監視器看看是否又有小偷，沒想到畫面讓她超級震驚，因為她看見自家橘貓走向冰箱，接著竟然用單手「開門」，熟練的模樣看起來應該不是「初次犯案」，讓瑟萊斯特這才驚覺，原來之前的偷竊事件，一切都是自家貓咪搞出來的名堂！
但是奇怪的是，橘貓開了冰箱的門之後，就靜靜地坐在原地，反而是家中其他貓咪全數湊過來，看看冰箱裡有什麼好料，有些站在門口吹冷氣，有的則直接跳進去「開吃」，直到瑟萊絲特走過來將貓咪移開，才結束這一場「貓咪開趴時光」。不少網友看了影片都笑說：「這叫養老鼠咬布袋」、「帶頭的那隻顏色正確」、「主子都成精了」、「那臂力也太強了」、「看起來主謀很聰明，竟然先落跑了」、「以後冰箱都要上鎖」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）
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♬ sonido original - Celeste Miño