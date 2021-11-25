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冰箱被弄亂！監視器拍下牠「熟練開門」　網：顏色對了

▲國外一名女子發現自家冰箱常被偷翻，裝監視器才發現小偷竟然是自家貓咪！（圖／TikTok帳號cel991）
▲國外一名女子發現自家冰箱常被偷翻，裝監視器才發現小偷竟然是自家貓咪！（圖／TikTok帳號cel991）

編輯中心/綜合報導

2021-11-25 15:52:29

原來在開趴啊！國外一名女網友日前發現家中冰箱裡的物品有被翻動過的痕跡，但讓她覺得詭異的是，家裡除了她與一群貓咪以外，並沒有住其他人，她擔心是否有人闖空門，因此在廚房加裝監視器，沒想到果真被她發現「真兇」！

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▲這天瑟萊絲特的橘貓在冰箱前徘徊。（圖／TikTok帳號cel991）
▲這天瑟萊絲特的橘貓在冰箱前徘徊。（圖／TikTok帳號cel991）
這名女網友叫做瑟萊絲特Celeste Miño，家中除了她以外就是一群貓咪，由於她不時會發現家中冰箱內的物品有被亂翻的跡象，而且有時食物也會消失不見，讓她感到相當疑惑，懷疑是否有小偷趁闖空門時，順便「光顧」了冰箱，因此她在廚房架設了一台監視器。

▲沒想到牠突然單手打開冰箱！（圖／TikTok帳號cel991）
▲沒想到牠突然單手打開冰箱！（圖／TikTok帳號cel991）
日前瑟萊絲特突然聽見廚房傳來動靜，因此她打該監視器看看是否又有小偷，沒想到畫面讓她超級震驚，因為她看見自家橘貓走向冰箱，接著竟然用單手「開門」，熟練的模樣看起來應該不是「初次犯案」，讓瑟萊斯特這才驚覺，原來之前的偷竊事件，一切都是自家貓咪搞出來的名堂！

▲橘貓：嘿～大家，我開冰箱了！（圖／TikTok帳號cel991）
▲橘貓：嘿～大家，我開冰箱了！（圖／TikTok帳號cel991）
▲貓咪們全都湊上前，看看有沒有什麼好吃的。（圖／TikTok帳號cel991）
▲貓咪們全都湊上前，看看有沒有什麼好吃的。（圖／TikTok帳號cel991）
▲橘貓：那個……我有事先走一步！（圖／TikTok帳號cel991）
▲橘貓：那個……我有事先走一步！（圖／TikTok帳號cel991）
▲沒多久瑟萊絲特就出現，阻止貓咪的開趴時光。（圖／TikTok帳號cel991）
▲沒多久瑟萊絲特就出現，阻止貓咪的開趴時光。（圖／TikTok帳號cel991）
但是奇怪的是，橘貓開了冰箱的門之後，就靜靜地坐在原地，反而是家中其他貓咪全數湊過來，看看冰箱裡有什麼好料，有些站在門口吹冷氣，有的則直接跳進去「開吃」，直到瑟萊絲特走過來將貓咪移開，才結束這一場「貓咪開趴時光」。不少網友看了影片都笑說：「這叫養老鼠咬布袋」、「帶頭的那隻顏色正確」、「主子都成精了」、「那臂力也太強了」、「看起來主謀很聰明，竟然先落跑了」、「以後冰箱都要上鎖」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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