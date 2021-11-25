COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

最扯的台人「愛跟風」事件？網一面倒指2經典：紅遍全球

▲台灣人愛跟風現象一直以來備受討論，就有網友好奇詢問「台灣人最扯的跟風是哪件？」而掀起鄉民熱議。（示意圖／翻攝pixabay ）
▲台灣人愛跟風現象一直以來備受討論，就有網友好奇詢問「台灣人最扯的跟風是哪件？」而掀起鄉民熱議。（示意圖／翻攝pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-11-25 16:27:08｜2021-11-25 16:31:10

日本超人氣「一蘭拉麵」台中朝富店昨（24）日正式開幕，首日變吸引相當多民眾前往朝聖，店家附近更是出現長長的排隊人龍。消息傳出後，讓台灣人愛跟風現象再度受到討論，今日就有網友好奇詢問「台灣人最扯的跟風是哪件？」而掀起鄉民熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友於PTT八卦板上發文，表示「台灣人，眾所周知超愛跟風，上至開店下至排隊吃飯，喜歡一窩蜂地往人多的地方去」，他舉例以往常見的蛋塔店、保齡球店、撞球店、網咖和夾娃娃店皆是，還點名曾紅極一時的食品，包括雷神巧克力、義美厚奶茶等等，文末他便不解詢問「那麼，台灣人史上最XX的跟風是哪件？有卦？」

▲網友好奇詢問「台灣人最扯的跟風是哪件？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「台灣人最扯的跟風是哪件？」（圖／翻攝PTT）
問題一出，瞬間就掀起眾人討論，、「娃娃機，還騙了很多人投資，結果賠錢」、「髒髒包，剛好最近在想這個問題」、「麥當勞hello kitty」、「鬼滅，一天到晚跟我說大哥沒有輸」、「雷神巧克力」。

其中不少人點名今年引發熱議的「鮭魚之亂」，直言「鮭魚之亂...紅遍全球的」、「鮭魚啊」、「鮭魚，為了免費連名字都不要了」、「鮭魚蠢到炸」。

據了解，日本迴轉壽司品牌「壽司郎」今年3月初時曾推出促銷活動，只要名字中含有「鮭魚」2字，就可免費用餐，結果意外掀起民眾改名熱潮。該事件不僅在國內受到討論，還躍上國際新聞版面，甚至在德國益智節目「Wer weiß denn sowas？」中也出現台灣鮭魚之亂的題目。

▲壽司郎上月中旬推出只要名字有鮭魚諧音或者同字姓名的人，就能享有優惠的活動，結果引爆改名潮。（示意圖／翻攝自壽司郎臉書）
▲壽司郎曾推出只要名字有鮭魚諧音或者同字姓名的人，就能享有優惠的活動，結果引爆改名潮。（示意圖／翻攝自壽司郎臉書）
此外，「衛生紙之亂」也被眾人提及，「絕對是衛生紙」、「買衛生紙，上國際版面」、「搶衛生紙」、「衛生紙吧」。據了解，台灣在2018年曾爆發「衛生紙之亂」，當時全台民眾瘋搶衛生紙，此事甚至還被世界各國媒體爭相報導。2020年疫情期間口罩需求大增，在網路上便有謠傳「衛生紙與口罩原料相同」而導致搶購潮再度出現。事後刑事局迅速查出製造假消息的有心人士，經濟部也澄清衛生紙和口罩原料不同，表示「口罩的主要原料是不織布，衛生紙原料70%以上為短纖紙漿」。（編輯：陳雅雲）

▲衛生紙是民眾必備的日常用品之一。（示意圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）
▲疫情期間曾引發民眾搶購衛生紙熱潮。（示意圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說臉書）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀