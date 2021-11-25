最扯的台人「愛跟風」事件？網一面倒指2經典：紅遍全球
日本超人氣「一蘭拉麵」台中朝富店昨（24）日正式開幕，首日變吸引相當多民眾前往朝聖，店家附近更是出現長長的排隊人龍。消息傳出後，讓台灣人愛跟風現象再度受到討論，今日就有網友好奇詢問「台灣人最扯的跟風是哪件？」而掀起鄉民熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-25 16:27:08｜2021-11-25 16:31:10
一名網友於PTT八卦板上發文，表示「台灣人，眾所周知超愛跟風，上至開店下至排隊吃飯，喜歡一窩蜂地往人多的地方去」，他舉例以往常見的蛋塔店、保齡球店、撞球店、網咖和夾娃娃店皆是，還點名曾紅極一時的食品，包括雷神巧克力、義美厚奶茶等等，文末他便不解詢問「那麼，台灣人史上最XX的跟風是哪件？有卦？」
問題一出，瞬間就掀起眾人討論，、「娃娃機，還騙了很多人投資，結果賠錢」、「髒髒包，剛好最近在想這個問題」、「麥當勞hello kitty」、「鬼滅，一天到晚跟我說大哥沒有輸」、「雷神巧克力」。
其中不少人點名今年引發熱議的「鮭魚之亂」，直言「鮭魚之亂...紅遍全球的」、「鮭魚啊」、「鮭魚，為了免費連名字都不要了」、「鮭魚蠢到炸」。
據了解，日本迴轉壽司品牌「壽司郎」今年3月初時曾推出促銷活動，只要名字中含有「鮭魚」2字，就可免費用餐，結果意外掀起民眾改名熱潮。該事件不僅在國內受到討論，還躍上國際新聞版面，甚至在德國益智節目「Wer weiß denn sowas？」中也出現台灣鮭魚之亂的題目。
此外，「衛生紙之亂」也被眾人提及，「絕對是衛生紙」、「買衛生紙，上國際版面」、「搶衛生紙」、「衛生紙吧」。據了解，台灣在2018年曾爆發「衛生紙之亂」，當時全台民眾瘋搶衛生紙，此事甚至還被世界各國媒體爭相報導。2020年疫情期間口罩需求大增，在網路上便有謠傳「衛生紙與口罩原料相同」而導致搶購潮再度出現。事後刑事局迅速查出製造假消息的有心人士，經濟部也澄清衛生紙和口罩原料不同，表示「口罩的主要原料是不織布，衛生紙原料70%以上為短纖紙漿」。（編輯：陳雅雲）