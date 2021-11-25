衣服放久有黃漬別丟！主婦傳授「1妙招」：洗完就像全新
天氣開始轉涼，許多民眾都開始將衣服換季，不過尷尬的是，每到了換季的時候就會發現有些衣服放久了以後，會出現大片黃斑甚至是整件變黃！要是丟了又覺得浪費，就有主婦親授1妙招，讓你把發黃的衣物變回原樣。
編輯中心/綜合報導
2021-11-25 18:02:52
根據原PO於《我愛全聯－好物老實說》表示，外套放在衣櫥太久 取出後居然有大片的泛黃， 只好上網求助網友，請問這個有救嗎？只見圖片中的白色外套，出現了明顯的大片黃漬，已經無法穿出門，讓原PO十分困擾。
而貼文一出，熱心主婦立刻獻出實用妙招，「過碳酸鈉+熱水浸泡」、「過碳酸鈉+熱水泡，真的無敵好用！像嬰兒服也可以這樣洗」、「過碳酸鈉加溫熱水，把污漬地方浸泡在裡面，放一個晚上，隔天再正常洗滌就可以。」、「變黃用過碳酸鈉，染色用水晶肥皂」。
實際上衣物會有黃漬是因為，在潮濕、不通風的衣櫃中放太久，容易產生細菌孳生，導致白色衣物發黃。根據《帝一化工》的生活化學專欄，過碳酸鈉俗稱固體雙氧水，是一種氧系的漂白劑，因此若衣服有汙漬、泛黃，都可以將衣物泡入溫水中，添加少量的過碳酸鈉，浸泡直到汙漬能被去除即可，但要注意清洗的衣物是否可以用鹼性清潔劑清洗，否則容易有褪色的情況發生。（編輯：鍾怡婷）