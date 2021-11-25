雪鴞慘落水！男子划船救援 牠搭皮艇半小時：謝謝你救我
▲加拿大一名男子日前划船時，意外救援一隻雪鴞。（圖／FB帳號Billy L R Gauthier）
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▲加拿大一名男子日前划船時，意外救援一隻雪鴞。（圖／FB帳號Billy L R Gauthier）
編輯中心/綜合報導
2021-11-25 17:06:27
動物都知道誰對牠們是友善的。加拿大一名男子日前和友人划船時，目睹一隻雪鴞被一群烏鴉攻擊後掉落水裡，兩人趕緊往牠落水方向划過去，果然發現牠無力地漂浮在水面上，男子試圖用槳撈起雪鴞，沒想到牠好像知道男子是來幫助自己，竟然毫不猶豫地爬上船槳！
比利 ▲雪鴞遭受烏鴉群攻擊後落入水面，比利與友人目睹後趕緊去找牠。（圖／FB帳號Billy L R Gauthier） Billy L R Gauthier表示，當時與友人卡菈Kara Montague正在North West River河面划獨木舟Kayak，突然目睹一隻白色的雪鴞遭到一群烏鴉圍剿，雪鴞寡不敵眾，被烏鴉不斷攻擊後落入水中，卡菈表示雪鴞一定落在附近，因此兩人趕緊去找牠。大約10分鐘後，兩人發現雪鴞在河面上載浮載沉，看起來應該是筋疲力盡，因此比利拿起手上的槳，小心翼翼地伸向牠，看看是否能將牠撈起來。 沒想到雪鴞似乎知道眼前這對陌生人是來幫助自己的，竟然毫不猶豫地直接爬上比利的槳，在讓比利將自己送上皮艇休息。也許剛剛經過一番大戰，雪鴞看起來相當疲憊，就這樣默默地坐在比利的船上，讓比利「近距離觀察」牠大約半個小時。後來比利將船慢慢划向岸邊，雪鴞這才飛到一旁的樹枝上，站在那裏休息了一個小時才離開。 ▲比利小心地伸出船槳，希望能將牠撈起來，而雪鴞似乎知道比利是來救自己，竟然毫不猶豫地爬上槳。（圖／FB帳號Billy L R Gauthier） ▲雪鴞就站在比利的船上休息。（圖／FB帳號Billy L R Gauthier） ▲雪鴞：先生，謝謝你救我嘿！（圖／FB帳號Billy L R Gauthier） 比利表示，雪鴞獲救後全程都很淡定，只是睜大一對黃眼睛與自己對看，後來聽說野生動保單位有找到牠並帶回去治療，發現牠原來是是雌性，目前很安全，恢復健康後就能重返大自然囉！（編輯：陳珮瑜） ▲比利表示這是一次難忘的救援回憶。（圖／FB帳號Billy L R Gauthier）