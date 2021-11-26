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下週冷氣團報到！「台人最愛品牌」最強保暖攻略曝光

▲鎖定台人最愛熱搜冠軍的4大單品，《NOWnews》整理禦寒攻略給你看。（圖／UNIQLO提供）
▲鎖定台人最愛熱搜冠軍的4大單品，《NOWnews》整理禦寒攻略給你看。（圖／UNIQLO提供）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-26 09:33:55

雖然這幾天回暖，但氣象局預估下周二起恐怕有首波冷氣團報到，北台灣低溫可能下探13度，將是入冬以來最冷的天氣！這天氣說變就變，大家準備禦寒衣物可以得抓緊時間。日前《NOWnews》報導全球網友最愛熱搜的品牌排行，而台灣是由UNIQLO拿下冠軍，平價實穿的好形象一直都很受大眾喜愛，遇到11週年大方推出感恩季回饋，活動自11/26～12/9一連14天超多好康，怎麼買最划算又保暖？這篇鎖定4大單品，最強禦寒攻略給你看。

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▲特級極輕羽絨背心，期間限定優惠每件NT$990元。（圖／UNIQLO提供）
▲特級極輕羽絨背心，期間限定優惠每件NT$990元。（圖／UNIQLO提供）
防撥水羽絨背心

UNIQLO最受好評的羽絨系列，不喜歡羽絨大外套的人，可選擇保暖最好用的「特級極輕羽絨背心」，表面防潑水機能，可以抵擋台灣突如其來的小雨和潮濕氣候，不管外罩或內搭都方便，而且舒適輕盈、方便攜帶與穿脫，竟然千元有找。

▲HEATTECH棉質EXTRA WARM極暖圓領T恤，期間限定優惠NT$590元。（圖／UNIQLO提供）
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吸濕HEATTECH發熱衣內搭

怕冷的人一定要來一件HEATTECH吸濕發熱衣棉質極暖款，肌膚面採用100%棉質布料，觸感相當輕柔舒適，穿著不刺激過敏，愛漂亮的女生內搭在襯衫或洋裝裡也看不出臃腫，顏色單穿好看也不會像內衣。

▲女裝HYBRID羽絨短大衣，期間限定優惠NT$3490元。（圖／UNIQLO提供）
▲女裝HYBRID羽絨短大衣，期間限定優惠NT$3490元。（圖／UNIQLO提供）
防風必備Hybrid外衣

騎機車通勤的人，冬天最怕風大吹得身體冷冰冰，可以靠Hybrid羽絨連帽外套、大衣系列好好擋風！還可以跟LifeWear品牌代言人綾瀨遙穿上同款。

▲女裝長刷毛外套，期間限定優惠NT$590元。（圖／UNIQLO提供）
▲女裝長刷毛外套，期間限定優惠NT$590元。（圖／UNIQLO提供）
保暖舒適刷毛外套

禦寒最高原則，就是要在防風層裡加上可以產生熱能的保暖單品，最實穿的做法，就是選擇柔軟刷毛系列外套，舒適觸感能當外套、也能當保暖夾層。偷偷透露UNIQLO and White Mountaineering 2021秋冬聯名系列，上市沒多久就加入優惠陣容。「WPJ寬版刷毛外套」採用多種刷毛搭配異材質拼接，低調卻很時尚，跟上優惠活動，只要不到千元即可入手。

▲鎖定台人最愛熱搜冠軍的4大單品，《NOWnews》整理禦寒攻略給你看。（圖／UNIQLO提供）
▲男裝White Mountaineering刷毛寬版外套，首次降價期間限定優惠只要NT$990元。（圖／UNIQLO提供）

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