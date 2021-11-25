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奴才找無貓！驚見「這裡」長出1對眼睛　牠：找我嗎？

▲日本一名飼主找不到自家貓咪，卻在電視發現一對眼睛。（圖／twitter帳號kuroneko_sukai）
▲日本一名飼主找不到自家貓咪，卻在電視發現一對眼睛。（圖／twitter帳號kuroneko_sukai）

編輯中心/綜合報導

2021-11-25 18:00:53

相信這一定是許多飼主的困擾！雖然不少動物都有保護色以躲避天敵的攻擊，但是以家貓來說，保護色有時候卻成為奴才的困擾。日本一名飼主養了一隻貓咪，這天突然找不到貓，卻突然在「這裡」看到一雙眼睛，網友一看都笑翻了！

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▲「Sky」剛到推主家時年紀還很小。（圖／twitter帳號kuroneko_sukai）
▲「Sky」剛到推主家時年紀還很小。（圖／twitter帳號kuroneko_sukai）
▲現在已經1歲半的Sky長得相當茁壯，經常在家裡開「運動會」。（圖／twitter帳號kuroneko_sukai）
▲現在已經1歲半的Sky長得相當茁壯，經常在家裡開「運動會」。（圖／twitter帳號kuroneko_sukai）
原來這飼主養的是一隻叫做「Sky（スカイ）」的黑貓，目前1歲7個月大的牠喜歡玩塑膠袋，個性有一點嘴饞也很多話，一到晚上就會在家裡開「個人運動會」，雖然在家裡非常活躍，但是只要一聽見電鈴聲響，牠就會一溜煙地逃到二樓。

▲根據推主表示，Sky有些貪吃，話也很多，但是害怕看見陌生人。（圖／twitter帳號kuroneko_sukai）
▲根據推主表示，Sky有些貪吃，話也很多，但是害怕看見陌生人。（圖／twitter帳號kuroneko_sukai）
這天飼主準備吃午飯，突然發現家裡怎麼有一點安靜，以為Sky躲到哪裡去睡覺，沒想到突然發現眼前的電視裡有一對眼睛正在注視著自己，由於Sky全身黑漆漆的身體完全溶入背後的液晶螢幕，「保護色」太強大讓推主一時沒發現愛貓就在那裏，還直笑說：「Sky被螢幕同化了！」。

▲這天推主準備吃中餐，找不到Sky，卻突然發現電視螢幕有一雙眼睛正在盯著自己。（圖／twitter帳號kuroneko_sukai）
▲這天推主準備吃中餐，找不到Sky，卻突然發現電視螢幕有一雙眼睛正在盯著自己。（圖／twitter帳號kuroneko_sukai）
▲這保護色也太強大，是說也不要站在那裏嚇人啊！（圖／twitter帳號kuroneko_sukai）
▲這保護色也太強大，是說也不要站在那裏嚇人啊！（圖／twitter帳號kuroneko_sukai）
▲Sky：本喵可是不用穿隱形斗篷就能神隱呢！（圖／twitter帳號kuroneko_sukai）
▲Sky：本喵可是不用穿隱形斗篷就能神隱呢！（圖／twitter帳號kuroneko_sukai）
網友看了照片都紛紛笑說：「貓？哪裡有貓？我只看到一台電是」、「根本隱形了」、「這就是養黑貓的困擾…我也常常找不到我家黑貓在哪裡」、「保護色太強大了」、「晚上看到一雙眼睛會嚇一跳」、「黑貓很適合當忍者」、「完全的極致黑啊！」。（編輯：陳珮瑜）


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