影／大街警匪追逐失控撞民宅 桃保大警查獲一級毒品案
桃園市一名年約35歲的朱姓男子，昨（24）日晚21時左右將車逆向停在中壢區中北路2段437巷，後又因為變換車道未打方向燈遭到警方注意，上前盤查時，朱男居然心虛開車加速逃逸，警方立刻上前開始了一場警匪追逐。朱男最後在平鎮區中豐路撞上警方巡邏車後失控，衝進了一處民宅才被警方逮捕壓制。警方在朱男的車上查獲了一級毒品海洛因2包（共計含袋毛重1.06公克）、海洛因針筒1枝，全案依妨害公務及毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。
記者李春台/桃園報導
2021-11-25 18:43:27
桃園市政府警察局保安警察大隊表示，第一中隊員警昨晚21時左右執行巡邏勤務，在中壢區中北路上看見一部自小客車紅線逆向違停，員警於周遭加強巡邏時，於22時許行經中壢區中北路2段又見該自小客車駕駛人朱男未繫安全帶且變換車道未打方向燈，警方因此準備攔停該車，但是朱男不但不依員警指示停車受檢且加速逃逸，員警尾隨待機並以無線電通報攔截圍捕。
警方表示，追逐過程朱男先是在平鎮區環南路與中豐路口，衝撞警方前往支援的巡邏車，後又在平鎮區中豐路衝撞警方巡邏車後失控甩尾撞進民宅動彈不得。桃園保大員警立即對朱男壓制逮捕，並在朱男身上搜出一級毒品海洛因2包（共計含袋毛重1.06公克）、海洛因針筒1枝，全案依妨害公務及毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。