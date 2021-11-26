為何一堆人不吃自助餐？眾揭「暗黑真相」：便當店很高招
自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃，因此深受不少人喜愛，不過由於菜價浮動或是特殊食材緣故，往往發生客人與店家爭執「價格」的問題。近日，就有網友分享自己去買自助餐時，結帳讓他超傻眼，意外釣出不少人掀共鳴，直呼「所以從來不吃自助餐」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-26 07:07:00
原PO在「Dcard」貼文指出「台北的物價真的每次都刷新我的三觀，對不起，這樣105元我真的嚇到了.....再撐一年就要回南部了.....北漂真的好辛苦也存不到錢，感嘆啊」只見貼出的照片，一盤夾好的菜色內，三格菜色都是菠菜、一顆花枝丸、一顆滷蛋+一碗白飯，這樣單調的菜色就要105元，還沒有主食吃。
貼文一出，網友紛紛回應「三格菠菜60，花枝丸15，滷蛋15，白飯15，剛好105！」、「現在菜價比較貴吧......」、「這真的很盤欸＝＝都沒主菜了」、「這哪一間啊，立刻封殺」、「我們學餐95有炸雞腿、三菜，無限續飯，飲料跟湯」、「講真台北除了學校餐廳以外，外面的自助餐都很坑啊」、「我家開店，三餐也自己煮，你這樣的菜量成本大概50了，算105不會貴，其實大量進貨的話，菜會比肉貴」。
另外，也有不少人指出「去能挑菜色的便當店，價錢全固定又能挑到自己愛吃的，我個人是都不吃自助餐」、「不要去夾自助餐，真的會破產，直接買便當比較便宜」、「台北買便當+1價格固定不會被亂算」；另外也有人點出關鍵「便當店會按照菜價提供菜色去變換，所以都能固定價錢也不虧損，但自助餐店就是啥菜都上，衰一點夾到正在飆漲的菜，結帳就去了，論價格來看，便當店的策略還是比較高招，吃便當好！」。（編輯：張嘉哲）