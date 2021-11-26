為何防水風衣突崛起？全場瘋喊「1內幕」：看電視就知道
冬天即將到來，不少通勤族騎車時需要一件保暖、防風又防雨的外套，恰好防水風衣近期不斷崛起，就有一名網友好奇問「賣防水風衣真的有這麼賺嗎？」貼文一出，有人直言「成本才多少⋯就知道多好賺，賺到請明星」，不過也有網友表示「我覺得還是要看個人需求，買的人覺得好用就好」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-26 07:20:06
該名網友昨（25）日在PTT貼文，他以「賣防水風衣真的有這麼賺嗎？」為題，表示防水風衣除了舊有品牌，市場還不斷出現新的，且許多地方都能看到廣告，讓他好奇問：「這東西真的那麼多人買，同時利潤又高嗎？有沒有賣防水風衣多賺的八卦？」
貼文曝光後，有網友直言，「成本才多少⋯就知道多好賺，賺到請明星」、「機車雨衣賣多少它賣多少，血賺」、「反正型弄潮流一點，賣爆」、「賣一件賺兩件」、「雨衣防水又便宜」、「外型好看＋砸行銷成本有成效」、「只能說很好賺」、「看電視不就知道了＝＝賺到請明星代言」。
不過，也有不少網友表示，「其實很難，要做到防水還要透氣欸，不然買雨衣就好了啊」、「不算貴吧，防雨透溼膜外套，就算在台灣定價也要4000以上」、「戴資穎也有代言過，真的說服力滿點」、「我覺得還是要看個人需求，買的人覺得好用就好」。（編輯：賴禹妡）