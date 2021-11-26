Nokia跌落神壇？眾喊「根本龍頭」揭真相：一堆人沒搞懂
品牌Nokia過去推出的手機產品曾風靡全台，幾乎人手一機，型號3310更是因堅固、耐用的特色，到現在都還讓世人印象深刻，不過如今市占率卻較過去小，讓一名網友好奇問「Nokia怎麼淪落至今的？」貼文曝光後，不少人搖頭抖出真相： 「有淪落嗎？已經轉型基地台龍頭了耶」、「一堆人沒搞懂Nokia的強處就是可以一直換領域」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-26 08:05:46
該名網友昨（25）日在PTT發文，他以「Nokia怎麼淪落至今的？」為題，表示Nokia在全勝時期的市占率，可以說是打趴了現有的手機大牌，不過現在卻不如以往，讓他好奇原因到底為何，「今天怎麼落到這步田地？」
貼文一出，網友紛紛留言，「輝煌的時候iPhone都還沒出生呢」、「Nokia已經賺過第一波了啊」、「App太少，幾乎沒有XD」、「當時手機是往愈做愈小前進，跟現在的思維完全相反」、「他們擅長的不是現在主流產品，就這樣」。
不過，不少網友搖頭指出，「Nokia主業又不是手機」、「一堆人沒搞懂Nokia的強處就是可以一直換領域」、「Nokia還是很賺錢只是不做手機了」、「有淪落嗎？已經轉型基地台龍頭了耶」、「Nokia基地台那些設備活得很好」、「人家現在本業是基地台了」。
事實上，Nokia今年就曾透露，目前已在全球拿下165個5G基地台商業合約，還有超過220個5G商業合作協議及擁有66個5G營運網路，地區包含亞洲、美洲、歐洲、非洲及中東，其中在台灣有中華電信、台灣大、台灣之星，儼然躍居成為了全球5G基地台合約最大的供應商。（編輯：賴禹妡）