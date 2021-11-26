COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

麥當勞漲價怎還是最夯？老饕揭「關鍵」尷尬：沒對手能贏

▲麥當勞憑藉獨特風味的薯條，以及時不時推出的新產品，在台灣穩佔台灣速食市占率超過5成以上。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲麥當勞憑藉獨特風味的薯條，以及時不時推出的新產品，在台灣穩佔台灣速食市占率超過5成以上。（示意圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-26 08:39:23｜2021-11-26 08:41:04

麥當勞憑藉獨特風味的薯條，以及時不時推出的新產品，在台灣穩佔台灣速食市占率超過5成以上，而近日，麥當勞宣布全面漲價，一共有29項品項做出價格調整，引起話題。就有網友討論「大家知道現在麥當勞脆雞的價格嗎？」意外揭開麥當勞稱霸台灣速食市場的秘密。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「各位都知道嗎？本來麥當勞兩塊麥脆雞套餐只要165元.....結果今天去看套餐已經變成175元了.....一個大塊雞胸肉、一隻雞腿跟一份薯條還有一杯快樂肥宅水已經要價175元，這麼貴大家都知道了嗎？」

▲原PO抱怨「麥當勞點餐機很廢」，不僅速度慢還超難用，貼文一出，也有顧客反揭神優勢，直呼「不去櫃檯了」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞近日開始漲價，一共有29項品項價格調整，掀起話題。（圖／台灣麥當勞提供）
貼文一出，網友紛紛回應「找麥優惠券吃吧，最近有振興方案」、「真的很敢漲，只能吃現在的優惠1+1跟甜心卡了」、「幾乎只吃1+1了」、「懷念以前的超值午晚餐的79元麥香雞套餐QQ，現在偶爾吃吃就好了」、「都用甜心卡跟1+1在吃麥當勞了」。

不過，也有人表示「就算變貴....還不是台灣速食最便宜的嗎＝＝」、「扣掉丹丹漢堡，麥當勞還是全台最便宜的速食....」、「某間我吃飽要300，還是比麥當勞貴很多」、「即便麥當當漲價還是比其他速食便宜」、「什麼叫吃別家就好，問題是其他家沒有比較便宜啊」、「說吃別家的....是沒吃過別家的嗎？價格還是麥當勞便宜啊」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
65.82%34.18%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
61.02%38.98%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
65.99%34.01%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
61.01%38.99%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀