麥當勞漲價怎還是最夯？老饕揭「關鍵」尷尬：沒對手能贏
麥當勞憑藉獨特風味的薯條，以及時不時推出的新產品，在台灣穩佔台灣速食市占率超過5成以上，而近日，麥當勞宣布全面漲價，一共有29項品項做出價格調整，引起話題。就有網友討論「大家知道現在麥當勞脆雞的價格嗎？」意外揭開麥當勞稱霸台灣速食市場的秘密。
編輯中心/綜合報導
2021-11-26 08:39:23｜2021-11-26 08:41:04
原PO在PTT貼文指出「各位都知道嗎？本來麥當勞兩塊麥脆雞套餐只要165元.....結果今天去看套餐已經變成175元了.....一個大塊雞胸肉、一隻雞腿跟一份薯條還有一杯快樂肥宅水已經要價175元，這麼貴大家都知道了嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「找麥優惠券吃吧，最近有振興方案」、「真的很敢漲，只能吃現在的優惠1+1跟甜心卡了」、「幾乎只吃1+1了」、「懷念以前的超值午晚餐的79元麥香雞套餐QQ，現在偶爾吃吃就好了」、「都用甜心卡跟1+1在吃麥當勞了」。
不過，也有人表示「就算變貴....還不是台灣速食最便宜的嗎＝＝」、「扣掉丹丹漢堡，麥當勞還是全台最便宜的速食....」、「某間我吃飽要300，還是比麥當勞貴很多」、「即便麥當當漲價還是比其他速食便宜」、「什麼叫吃別家就好，問題是其他家沒有比較便宜啊」、「說吃別家的....是沒吃過別家的嗎？價格還是麥當勞便宜啊」。（編輯：張嘉哲）