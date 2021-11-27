「存款350萬」買車、買房怎麼選？過來人經驗談：不後悔
每個人求職時，無不希望能夠有一份穩定且高薪的工作，慢慢一步一步存錢，進而買車或買房。近日，就有網友討論「目前手上的現金有 350 萬，那應該先買車還是要買房？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-27 08:00:00
原 PO 指出「看到大家都開車來開車去，我還在騎機車，目前想說要直接買台車來開開，還是再忍忍明後年湊個五、六百萬直接買房，目前手上現金約 350 萬左右，到底應該怎麼選？」
貼文一出，吸引許多網友回應「當然是先買房阿」、「市區或近郊不要買車，很浪費錢」、「講真住台北新北就別考慮了啦，買房才是王道」、「買房，出遊或遠程租車，急事坐計程車」、「住台北真的沒有需要買車，鄉下才要」、「房子會漲價，車子ㄧ落地就折價了」、「沒有停車位，買車也是白費，鐵定先買房」、「沒代步需求，出遠門租車啦，建議買房」。
另外，也有不少過來人指出「哈哈我當初決定先買房，到現在四年了沒後悔過」、「建議買房，車子真的是負資產，自己體驗過了」、「沒有準備好停車位，家裡沒有車庫的話不建議買車」、「當然買房，房價轉眼可能你就追不上了」、「買車之後你的花費會突然增加不少喔」。（編輯：張嘉哲）