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全聯哪牌洗手乳好用？媽曝「3罐」便宜好洗：診所也愛用

▲原PO好奇「全聯哪一牌洗手乳比較好用」，貼文一出，婆媽們也推薦3款便宜好用，甚至直呼「診所也愛用」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲原PO好奇「全聯哪一牌洗手乳比較好用」，貼文一出，婆媽們也推薦3款便宜好用，甚至直呼「診所也愛用」。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-11-26 10:06:41

全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地；對此，就有一名女網友好奇「全聯哪一牌洗手乳比較好用」，貼文一出，婆媽們也推薦3款便宜好用，甚至直呼「診所也愛用」。

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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示最近家中的洗手乳庫存快用完了，想找能一天洗很多次也不會乾的洗手產品，但看到架上這麼多種，不知從何下手。

原PO也提到，但她不想要買洗起來會「滑滑的」、「不好沖洗」的那種洗手產品，因此在文末發問「麻煩大家推薦，如果味道好聞更好，不習慣用肥皂，所以肥皂產品先pass」。

▲原PO好奇全聯哪牌洗手乳好用。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
▲原PO好奇全聯哪牌洗手乳好用。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
貼文一出，「美琪」、「白博士」和「依必朗」受到最多網友推薦，「真心覺得依必朗經濟實惠又好用」、「美琪，泡泡慕絲很省，一罐可以用很久」、「真心推薦依必朗」、「依必朗！好沖洗，又清香！刷馬桶的時候可以擠一點當芳香劑」、「美琪蠻好用的」、「白博士，意外的便宜好用！！發現自家附近的牙醫、親子診所也都用這個！洗淨力不錯，不會滑滑的。如果本身有小瓶罐，可以直接購買4公升的補充罐裝」、「依必朗很好用，洗完不會滑滑」、「白博士」。

其他網友則推薦，「獅王洗手慕斯」、「茶樹莊園慕斯，喜歡香氣，不咬手」、「沙威隆」、「綠的」、「橘子工坊」、「台朔生醫的」、「蜜妮洗手慕斯很好用」。（編輯：郭佩蓉）

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