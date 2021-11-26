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壽司郎「隱藏甜點」一吃皺眉！女下秒爆口感：真難以形容

▲「壽司郎」因多樣化菜色及優秀品質深受台人喜愛。（圖／翻攝自壽司郎臉書）
▲「壽司郎」因多樣化菜色及優秀品質深受台人喜愛。（圖／翻攝自壽司郎臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-11-26 11:47:50

迴轉壽司店「壽司郎」因多樣化菜色及優秀品質深受台人喜愛，近日就有一名網友指出，他在壽司郎吃到一款甜點「嫩布丁」，吃起來和一般常見的布丁產品都不同，是非常奇妙的口感，最後只想一口接著一口，繼續吃下去，貼文一出立即引起熱議，有不少內行網友秒點頭認同：「這是我在壽司郎最喜歡的食物！」、「那款布丁的口感就是那樣，第一次吃就愛上了」。 

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該名網友昨（25）日在Dcard中貼文，他以「壽司郎詭異又好吃的東西？！」為題，表示他到壽司郎用餐時，點了一道「嫩布丁」當甜點，吃第一口的時候口感非常奇妙，比布蕾再水一點，又像溶化的冰淇淋，雖然吃起來有點奇怪，但卻忍不住一口接著一口，根本停不下來，讓原PO驚喜喊：「蠻好吃的欸！」 

▲原PO在壽司郎吃甜點，發現一款布丁口感驚為天人。（圖／翻攝自Dcard）
▲原PO在壽司郎吃甜點，發現一款布丁口感驚為天人。（圖／翻攝自Dcard）
貼文一出，內行網友也讚翻喊，「我上禮拜也去吃，非常意外的口感但是好吃欸，下次去我還會再點，其實口感已經不是布丁的口感啦，但很滑嫩」、「這是我在壽司郎最喜歡的食物！它的口感真的就是那樣！難以形容，軟軟的有點像卡士達醬，可是又沒有那麼液態，但是真的超好吃，必點」、「我每次去都吃3個，布丁才是本體」、「那款布丁的口感就是那樣，第一次吃就愛上了」。 

另外，也有網友指出，「超市也有販售一款類似口感的布丁，我也很喜歡吃！其實全聯的布丁味道也很相似，原PO可以去試試看」、「後來聽說超市有賣，我就都從超市買了，雖然一個月才買的到一次，不過真的很好吃」、「還不錯啦，但沒到這麼好吃吧」、「覺得很普通，嚐一次還可以」。（編輯：賴禹妡） 

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