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天生就幸運！「4生肖」最具富貴命　第1名投資理財有一套

▲塔羅牌艾菲爾老師公布了天生最具富貴命的「4生肖」，其中這位投資理財有一套。（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師公布了天生最具富貴命的「4生肖」，其中這位投資理財有一套。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-26 11:34:52

有人一生都在追求財富、成功，可是卻在辛苦努力之後，仍不見有所成就，而有人天生好命，似乎只要有努力，就可以過得很好。那麼，你會是那個幸運兒嗎？塔羅牌艾菲爾老師就公布了最具富貴命的「4生肖」，記得恭喜上榜的朋友、閨蜜，讓自己沾沾他們的好福氣！

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▲塔羅牌艾菲爾老師公布了天生最具富貴命的「4生肖」，其中這位投資理財有一套。（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師公布了天生最具富貴命的「4生肖」，其中這位投資理財有一套。（示意圖／取自pixabay）
第四名丶生肖狗

生肖狗的天性忠誠勇敢，處事有一套自己的原則，對待朋友也推心置腹，因此總能交到知心的朋友。而對生肖狗來說，工作與事業是你人生某個階段需要付出很多心力去經營的，所以你比他人更加努力，平時也不亂花錢，將錢用在需要的事情上，也懂得儲蓄存錢的重要性，因此，生肖狗的存摺裡的數字比起一般人都高出許多，日子可以過得越來越輕鬆自在。尤其是82丶94的生肖狗。

第三名丶生肖豬

生肖豬天生看起來軟萌、待人和善，總是帶著笑臉和大家相處，做起事來不偏不倚、對事不對人，溫柔中帶著堅定，讓他人對你折服不已。而在工作中，你專心致志得做一件事情，帶著全部的熱情投入，努力的過程讓好運總是眷顧你。就算遇上麻煩事，身邊都會及時有貴人伸出援手，因此生肖豬的人生總是可以一路順遂。尤其是83丶95的生肖豬。

第二名丶生肖牛

天生耐力極佳的生肖牛，做事勤懇丶認真，並且不畏艱難，對於未來的目標，秉持著尚未看到成果絕不放棄的理念。雖然在年輕的時候，一步一腳印的模樣看起來有點辛苦，不過老天爺就是疼愛憨厚的人，所以生肖牛最終還是能擁有富貴人生。尤其是85丶97的生肖牛。

第一名丶生肖虎

生肖虎天生對錢財相當敏銳，對於理財也相當有一套自己的想法，做起事來不畏強權，總是自信滿滿，在人群中特別的亮眼，也容易吸引來好運。隨著時間的推移，生肖虎的為人處世與人生歷練越發的成熟，加上拼命三郎的個性，因此能夠爭取到自己想要的東西，願望清單上面的項目ㄧ樣依樣的達成，因而擁有富裕的幸福人生。尤其是86丶98的生肖虎。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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