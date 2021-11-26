天生就幸運！「4生肖」最具富貴命　第1名投資理財有一套

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生肖狗的天性忠誠勇敢，處事有一套自己的原則，對待朋友也推心置腹，因此總能交到知心的朋友。而對生肖狗來說，工作與事業是你人生某個階段需要付出很多心力去經營的，所以你比他人更加努力，平時也不亂花錢，將錢用在需要的事情上，也懂得儲蓄存錢的重要性，因此，生肖狗的存摺裡的數字比起一般人都高出許多，日子可以過得越來越輕鬆自在。尤其是82丶94的生肖狗。
第三名丶生肖豬
生肖豬天生看起來軟萌、待人和善，總是帶著笑臉和大家相處，做起事來不偏不倚、對事不對人，溫柔中帶著堅定，讓他人對你折服不已。而在工作中，你專心致志得做一件事情，帶著全部的熱情投入，努力的過程讓好運總是眷顧你。就算遇上麻煩事，身邊都會及時有貴人伸出援手，因此生肖豬的人生總是可以一路順遂。尤其是83丶95的生肖豬。
第二名丶生肖牛
天生耐力極佳的生肖牛，做事勤懇丶認真，並且不畏艱難，對於未來的目標，秉持著尚未看到成果絕不放棄的理念。雖然在年輕的時候，一步一腳印的模樣看起來有點辛苦，不過老天爺就是疼愛憨厚的人，所以生肖牛最終還是能擁有富貴人生。尤其是85丶97的生肖牛。
第一名丶生肖虎
生肖虎天生對錢財相當敏銳，對於理財也相當有一套自己的想法，做起事來不畏強權，總是自信滿滿，在人群中特別的亮眼，也容易吸引來好運。隨著時間的推移，生肖虎的為人處世與人生歷練越發的成熟，加上拼命三郎的個性，因此能夠爭取到自己想要的東西，願望清單上面的項目ㄧ樣依樣的達成，因而擁有富裕的幸福人生。尤其是86丶98的生肖虎。（編輯：郭佩蓉）
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