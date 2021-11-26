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發票連200元都難中？強運男連續中獎1年　曝「1招」爽翻

▲統一發票9-10月中獎號碼昨日出爐，千萬獎金獎落高雄萊爾富燕巢援巢店。（示意圖／記者顏真真攝）
▲統一發票9-10月中獎號碼昨日出爐，千萬獎金獎落高雄萊爾富燕巢援巢店。（示意圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-26 13:30:58

統一發票9-10月中獎號碼昨（25）日出爐，不少人對完號碼後難掩失落，直呼「連200元都中不了」，不過卻有一名男網友在網路上表示，他已經連續7期都有中獎，其中只有一期不是透過載具，因此建議網友可以嘗試這個辦法，也呼籲大家多使用載具，落實環保觀念。 

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該名女網友昨日在臉書「爆怨2公社」貼文，她表示自己對了86張發票都沒有中獎，連中個200元都非常困難，反而那些中千萬大獎的每次都沒人去領，讓她忍不住質疑：「我都懷疑那些千萬獎項的真假了！」 

貼文一出，不少網友也哀嚎，「我也有好幾個月沒中了，200好難」、「我也好幾期都沒中200了」、「我也沒中半張」、「99張都沒中」、「才86張，我每個月幾百張沒中的都沒說話了」、「我也好久好久沒有中獎了」、「距離上次中獎已經事隔18個月左右了」、「原來我不孤單XD」、「很難中欸，連200都沒」。 

▲有男網友超強運，連續領了1年多發票獎金。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）
▲有男網友超強運，連續領了1年多發票都有中獎。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）
不過，卻有另一名男網友在臉書「爆廢公社」中表示，他已經連續一年多（7期）對發票都有中獎，其中只有一期不是載具中獎，其他都是透過載具，因此他建議網友們可以多嘗試這個方法，同時呼籲：「多使用載具減少紙張」。（編輯：賴禹妡） 

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