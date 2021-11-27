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台灣為何不夯「公共澡堂」？眾見1關鍵秒懂：真的難流行

▲公共澡堂在日本及韓國都相當流行。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲公共澡堂在日本及韓國都相當流行。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-27 10:22:48

日本及韓國的公共澡堂文化相當流行，常常在戲劇中看到主角在天氣冷時到澡堂洗澡的畫面，近日就有網友好奇，為何這個文化在台灣沒有盛行？貼文曝光後，不少人點出關鍵：「冷的時間太少啊」、「夏天洗出來又一身汗」。 

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該名網友昨（26）日在PTT貼文，他以「台灣為什麼沒有公共澡堂？」為題，表示日本、韓國都非常流行公共澡堂，大家可以一起舒服泡澡，還能一邊聊天，感覺挺不錯，不過不知為何台灣沒有，讓他好奇問：「台灣為什麼沒有公共澡堂呢？有卦？」 

▲原PO好奇，為何台灣沒有盛行澡堂文化？貼文曝光後引起熱議。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO好奇，為何台灣沒有盛行澡堂文化？貼文曝光後引起熱議。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，網友紛紛指出台灣沒有大肆流行公共澡堂的原因，是因為天氣不夠冷，「緯度啦」、「冷的時間太少啊」、「因為以前北方國家天氣冷，自己家燒煤比較費事，所以才有澡堂文化，集中燒煤費用也便宜，南方亞熱帶很少有需要燒煤洗澡的，不過現在家家戶戶都有熱水器了，公共澡堂也很少人去了」、「夏天洗出來又一身汗」。 

不過，也有網友透露，台灣某些特定地區仍有公共澡堂，「有，還有免費的，去陽明山」、「礁溪有呀，公共澡堂給里民使用，只有男性，免費有開放」、「四重溪、北投都有吧」、「北投現在還有不是嗎」、「明明就有，我阿公以前很喜歡去澡堂洗澡」、「你不知道不代表沒有，我小時候就去過」。（編輯：賴禹妡） 

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