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麵包店買啥才專業？內行喊「神物」一吃知功力：進店秒夾

▲麵包廣受台灣人喜愛，也時常是早餐的熱門選擇。（示意圖／取自unsplash）
▲麵包廣受台灣人喜愛，也時常是早餐的熱門選擇。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-27 10:57:04

麵包因口味多樣化，每種又有不同口感，廣受台灣人喜愛，也時常是早餐的熱門選擇，近日就有一名網友好奇問，第一次到新開的麵包店，不知道要買什麼麵包才能看出店家的基本功，貼文曝光後，不少人秒答「法國長棍麵包」：「就法棍啊，做成台灣軟爛口感一率不買」、「吐司、法棍，吐司其實還好，法棍差異真的大，有些店真的好意思拿出來賣嗎」。 

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該名網友昨（26）日在PTT貼文，他以「買什麼麵包才能看出麵包店的基本功」為題，表示想知道大家第一次去新開的麵包店時，會買什麼麵包來觀察店家的基本功力，「是買菠蘿麵包？還是吐司？」  

▲為何吃西餐時總會先上麵包？網點出背後含義。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲有網友好奇，第一次去新開的麵包店，買什麼才看得出店家的基本功？貼文一出立即引起熱烈討論。（示意圖／翻攝自pixabay）
貼文一出，網友紛紛留言，「肉鬆，因為我只會吃這個」、「基本款的吐司」、「炒麵麵包」、「蔥花麵包」、「吐司啊」、「越陽春越看的出來」、「克林姆、紅豆、奶酥，吃它的內餡」、「吐司，有沒有層次」、「吃白吐司就知道了」、「菠蘿麵包啦」。 

不過，最多人提及的是「法國長棍麵包」，「日本湯種吐司和法國長棍麵包」、「法國長棍」、「有沒有人推薦台北的法式長棍，一般麵包店的都不好吃」、「法國長棍麵包」、「奶酥、紅豆、奶油、菠蘿、法國，我靠五種在評價」、「就法棍啊，做成台灣軟爛口感一率不買」、「台北法國長棍，葡皇西點」、「吐司、法棍，吐司其實還好，法棍差異真的大，有些店真的好意思拿出來賣嗎」。（編輯：賴禹妡） 

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