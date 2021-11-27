iPhone「最危險功能」是它！真實用途曝光 用戶讚長知識
iPhone每年都會推出新的機款，並且加入不少新的功能，深受不少果粉喜愛，不過由於手機功能眾多，可能有不少民眾不知道手機有許多功能。近日，就有網友分享iPhone一個最危險的功能，別且建議沒有必要使用時關閉，其原因曝光後，引發網友廣泛討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-27 10:59:19
一名專講手機、3C的抖音帳號「人威說機」發布影片表示「iPhone有一個內建功能，你一定要知道，他堪稱是最危險的功能，不然你到時候怎麼死的你都不知道！且這個功能大多數使用iPhone的用戶都不知道」。
人威說機提到，而這個功能就是所謂的「重要位置」，這個重要位置就是會將你去的地點以及時間點全部記錄下來，那為什麼說建議沒有必要使用時要關閉，原因我就不用多說了，情侶之間自己注意。而該功能如何開啟畫面呢？只要用戶點選設定>隱私權>定位服務>系統服務>重要位置，就可以看到選擇關閉的按鍵。
貼文一出，網友紛紛回應「好的！學起來了」、「哇！又長知識了」、「這功能好啊！」、「我早就知道了，直接全部關掉」、「真的快要笑死，原來有這功能」、「我之前亂點有發現欸，就把它關掉了」、「我還真的不知道，抖爆」；而《NOWnews》記者也實際測驗，發現該功能確實將自己幾點幾分、幾號出沒在哪個地點完全詳細紀錄，如果對自己個人隱私有疑慮的iPhone用戶，可按照步驟來進行關閉哦！（編輯：張嘉哲）