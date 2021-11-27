透天沒蓋好「外面整片黑」！他路過愣住 用途反轉被狂讚
買房總是希望能夠買到品質兼優的房子，但要有好房子，也得從建造房子的細節來看！近日一名網友經過一處還在施工的透天大樓，結果意外發現建案外面一片黑，讓他直接傻眼，表示從沒看過這樣的景象。其用途曝光後，引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-27 11:39:48｜2021-11-27 11:41:05
原PO在臉書社團「買房知識家A你的Q」表示「最近出門時，都會經過某個透天大樓的建案，算是三層樓的那種透天社區，結果最近發現，他們整棟都被漆成黑色了，有人知道這個黑色的是要幹嘛嗎？是做防水用途喔？」
貼文一出，釣出不少內行網友透露「哇！這是良心建商啊，先漆防水再貼磁磚，以後沒有滲水的問題」、「這是高分子聚合物，俗稱彈泥防水層，是目前成本及效益考量之下的最佳選擇」、「看過只會在邊角防漏水塗上這種防水層，沒看過整棟的」、「良心建商欸，一般都只有浴室、頂樓、角落會塗防水層再上磁磚」、「防水層塗一整棟的真的少見，建商算有良心」。
不過，也有從事相關行業網友表示「防水漆塗滿確實是很有誠意跟良心，但不過經過實測，防水漆沒有經過10天左右的乾燥期的話，貼的磁磚容易掉，很多人為了快速施工不願意等！還是要特別注意。」（編輯：張嘉哲）