工程師「存款3千萬」想賣房！心酸原因曝　友：賠掉人生

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原PO接著指出，朋友說有感覺到物價明顯大漲，正考慮賣掉竹北房去別地方買，但是又已經習慣了竹北的生活機能，「不知道各位怎麼建議？三千萬退休金在他這年紀在竹北生活可退休嗎」？
貼文一出，不少網友建議理財、把房子租人，「我覺得買的房可以先已出租方式來進行，再來在已其資本，買下一套房子」、「竹北出租，找一個合適地方養老，再選擇可靠穩定的被動式收入」、「可以買一些績優股配息，省著點花，一定可以退休的」、「3千萬好好理財，存股型投資，股利在竹北可以過的非常好」、「年過半百，擁3000萬存款，竹北有房，無貸款，結婚無子，你需要的是人生，而不是工作」。
不過許多人建議，可以往新竹蛋白區或是南部置產，「退休搬家去新埔或北埔或寶山，物慾不高，自給自足，日子很好過的」、「竹北物價會越來越貴，去竹南退休吧」、「去鄉下地方買間百來萬的透天，跟一塊地自己務農，我想應該是夠了」、「苗栗通霄歡迎您，三樓透天400以內，人更是少的很適合養老」、「離開新竹縣市，往南部走走吧」、「三千萬存款，建議去彰雲嘉」。
原PO後來也回應，「朋友在科技業已經做了20年了，很操，身體也壞了。我朋友是說，他已經身體沒辦法做了，近視也都800多度，常常胃食道逆流。錢是真的有賺到，但是真的身體也壞光了，作為一個男人，我實在不想講，他連孩子都沒生了，他最近我猜是患上憂鬱症了，常常說不想活太久，晚上躺著無法睡（身體問題），沒戴眼鏡看不到，飲食也不能亂吃，又有攝護線問題，ㄧ天可能花不到1000塊吧，真的是賺了錢，賠掉人生」。（編輯：郭佩蓉）